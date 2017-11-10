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    Конгресс США уже одобрил передачу Киеву летального оружия - посол

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    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (63)

    (обновлено: )32213
    По словам посла, в сумму выделенных Вашингтоном входят также средства на реабилитацию украинских военных в медицинских учреждениях США, обучение и подготовка украинских медицинских специалистов.
    Майкл Пенс, Валерий Чалый, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что проект оборонного бюджета США, в котором предусматривается выделение Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи, санкционирует предоставление Киеву летального вооружения оборонного характера.

    "Имеем дальнейшую поддержку США оборонных возможностей Украины. Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает 350 миллионов долларов на помощь Украине в плане безопасности и существенное расширение ее направлений. Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера", — написал Чалый на своей странице в Facebook.

    По его словам, также в эту сумму включены средства на реабилитацию украинских военных в медицинских учреждениях США, обучение и подготовка украинских медицинских специалистов.

    Скриншот сообщения

    "Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — сказал посол.

    Доллары
    REUTERS Rick Wilking
    Вопрос на $47 млн. Американские деньги на покупку оружия Украине

    Ранее сообщалось, что в Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине. Как следует из документов комитета по вооруженным силам сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений". Как писал WSJ, решение о поставках Javelin в Украину одобрено в принципе, но сроки его реализации пока не определены.

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    Президент Украины Петр Порошенко в конце сентября заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении. По его словам, "мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил". Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, заявил Порошенко.

    До этого украинский президент говорил, что сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

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