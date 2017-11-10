Белый дом одобрил поставки Киеву противотанковых ракет - СМИ

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Белый дом дал принципиальное согласие на поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине. Как следует из документов комитета по вооруженным силам сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений".

Как пишет WSJ, решение о поставках Javelin в Украину одобрено в принципе, но сроки его реализации пока не определены.

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Президент Украины Петр Порошенко в конце сентября заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении. По его словам, "мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил". Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, заявил Порошенко.

До этого украинский президент говорил, что сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.