Парубий на встрече с Волкером поднял тему оборонного летального оружия

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на встрече со спецпредставителем госдепа США Куртом Волкером заявил, что Киев ждет решения Вашингтона о представлении Украине оборонного летального оружия.

"Мы считаем, что санкции (против РФ — ред.) должны и расширяться, и усиливаться. И конечно, мистер Волкер, мы ждем решения о предоставлении Украине летального оборонного вооружения", — сказал Парубий в ходе встречи, начало которой в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

Волкер в пятницу находится с визитом в Киеве. По информации представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирины Геращенко, запланирована встреча Волкера с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.