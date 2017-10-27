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    Политика

    Парубий на встрече с Волкером поднял тему оборонного летального оружия

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    Спикер Рады Андрей Парубий отметил, что в Украине ждут решения о предоставлении Соединенными Штатами летального оборонного вооружения.
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Спикер Верховной  Рады Андрей Парубий на встрече со спецпредставителем госдепа США Куртом Волкером заявил, что Киев ждет решения Вашингтона о представлении Украине оборонного летального оружия.

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    Украинское фото
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    "Мы считаем, что санкции (против РФ — ред.) должны и расширяться, и усиливаться. И конечно, мистер Волкер, мы ждем решения о предоставлении Украине летального оборонного вооружения", — сказал Парубий в ходе встречи, начало которой в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

    Волкер в пятницу находится с визитом в Киеве. По информации представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирины Геращенко, запланирована встреча Волкера с президентом Украины Петром Порошенко.

    Ранее Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

     

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