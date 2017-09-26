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    В мире

    Американский генерал выступил за поставки летального оружия Киеву

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (49)

    (обновлено: )19514
    Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд считает, что с военной точки зрения помощь летальным вооружением поможет Киеву лучше сдерживать Москву.
    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 26 сен – РИА Новости Украина. Поставки летальных видов вооружения Украине помогут ей "сдерживать Россию", считает председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

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    Defenseimagery.mil
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    "С военной точки зрения помощь летальным (вооружением) поможет Украине лучше сдерживать Россию и защитить себя от дальнейших потерь территории перед силами сепаратистов, возглавляемых Россией", — говорится в письменных показаниях Данфорда перед комитетом по вооруженным силам сената США.

    Ранее украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении.

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    Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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