Американский генерал выступил за поставки летального оружия Киеву

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости Украина. Поставки летальных видов вооружения Украине помогут ей "сдерживать Россию", считает председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

"С военной точки зрения помощь летальным (вооружением) поможет Украине лучше сдерживать Россию и защитить себя от дальнейших потерь территории перед силами сепаратистов, возглавляемых Россией", — говорится в письменных показаниях Данфорда перед комитетом по вооруженным силам сената США.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении.

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Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.