The American Conservative: вооружать Украину опасно и безрассудно

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Энтони Блинкен (бывший заместитель госсекретаря США) хочет, чтобы администрация Трампа поставляла оружие в Украину, напомнил публицист Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative, напомнив, что не так давно политик написал статью, в которой рассказал об аргументах противников этого предложения.

"В период работы предыдущей администрации этот запрет стал темой множества горячих споров. Его сторонники утверждали, что любая эскалация выгодна Москве, ставки которой в этом конфликте существенно выше и у которой есть гораздо больше возможностей перебросить в Украину еще больше смертельного оружия. Сторонники запрета были обеспокоены тем, что, получив оружие, Украина начнет вести себя существенно смелее в военном смысле и не сумеет рассчитать свои силы", — полагает Блинкен.

"Они знали, что Москва стремилась посеять раздор между нами и нашими европейскими партнерами, многие из которых выступали против предоставления Украине смертельного оружия. Президент Барак Обама пришел к выводу, что США следует сосредоточиться на том, в чем у них есть преимущества: на жестких санкциях, на экономической помощи Украине, на подготовке ее войск, на поддержке ее реформ — особенно реформ, направленных на борьбу с повсеместной коррупцией — и на дипломатии", — отметил экс-заместитель госсекретаря США.

Но это было тогда

"Надо отдать должное Блинкену: он так хорошо описывает доводы против поставок оружия в Украину, что опровергает собственные аргументы. Многочисленные изъяны этого предложения в последние годы никуда не исчезли. Ничего не изменилось, и вооружение Украины сегодня является таким же глупым и безрассудным шагом, каким оно было в 2014, 2015 и 2016 годах. Верно и то, что ставки Москвы в этом конфликте существенно выше, чем ставки США, и Россия легко может создать противовес той помощи, которую решит предоставить Киеву Вашингтон", — напоминает автор публикации.

"В данный момент нет никакой военной необходимости в поставках оружия. Единственная причина таких поставок — подтолкнуть украинские власти к переходу в наступление. Леонид Бершидский (журналист, политический аналитик, обозреватель агентства Bloomberg) очень четко разъяснил это пару месяцев тому назад, когда в очередной раз на поверхность всплыла эта идея", — говорится в статье.

"После того, как на протяжении двух лет стороны старались придерживаться существующих демаркационный линий (за исключением незначительных вмешательств), снабжение Украины оружием смертельного действия нецелесообразно с военной точки зрения, если только США не стремятся поспособствовать ее попыткам вернуть в свой состав "народные республики". Это было бы ошибкой", — полагает Бершидский.

Читайте также — The National Interest: почему летальное оружие США не поможет Украине

"Наши главные европейские союзники, как и прежде, решительно выступают против поставок вооружений. Такие поставки уничтожат остатки нашего единомыслия в отношении Украины", — отметил автор статьи.

Со своими комментариями по этому поводу летом выступил Чарльз Купчан: "Недавний закон Конгресса по санкциям, который вводит меры, не согласованные с Европейским союзом и способные нанести излишний ущерб европейским компаниям, стал для европейцев последней каплей. Если Вашингтон решит впредь действовать по собственному усмотрению и отправит в Украину смертоносное оружие, солидарность по украинскому вопросу рискует безвозвратно исчезнуть".

Читайте также: Бизнес, просто бизнес. О поставках летального оружия из США

Блинкен утверждает: "Пришло время администрации Трампа вооружить Украину". "Но верить этому нет никаких оснований, поскольку данная идея как была несостоятельной, так и осталась. Поступать таким образом — это полное безрассудство. В предложении поставить в Украину "летальное оружие" нет никаких достоинств и выгод. Тем не менее, время от времени мы слышим настойчивые требования сделать что-нибудь, что ничего не даст, кроме эскалации конфликта и гибели все большего количества украинцев", — полагает автор публикации.