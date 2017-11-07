Вопрос на $47 млн. Американские деньги на покупку оружия Украине

Владимир Матвеев

Госдеп и Пентагон выступают за передачу Украине оружия на 47 млн долларов. Президенту США Дональду Трампу могут предложить три варианта передачи Украине летального оборонительного оружия, передает ABC.

"Президенту Дональду Трампу может быть предложен вариант одобрения гранта в размере 47 миллионов долларов США, чтобы позволить украинскому правительству закупить американское оружие обороны, направленное на сдерживание агрессии со стороны пророссийских сепаратистов", – сообщает ABC News со ссылкой на трех сотрудников Госдепартамента.

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Как отмечает издание, советнику по национальной безопасности генералу Герберту Макмастеру были предоставлены три варианта вооружения украинцев летальным оборонительным оружием, изложенные в межведомственной записке, поступившей на минувшей неделе в Совет национальной безопасности.

В то же время сообщается, что Госдеп и Пентагон выступают за вариант, который заключается в финансировании пакета вооружений для Украины на 47 млн долларов.

Отметим, госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны США Джим Мэттис с июня обсуждают вопрос передачи противотанкового вооружения, требующий одобрения президента и конгресса. В то же время официальный представитель Госдепа отметил, что данные предложения не будут одобрены до завершения длительной поездки Трампа в Азию.

Таким образом, указанное предложение едва ли получит одобрение, пока президент США Дональд Трамп находится в 13-дневном зарубежном турне в Азии.

Госдепартамент, как сообщает издание, отказался комментировать детали рекомендации.

Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента по Украине, также отказался подтвердить какое-либо окончательное решение изданию. Напомним, ранее Волкер заявлял, что США "активно рассматривают" возможность предоставления Украине летального оружия.

В то же время по окончании визита в Киев в августе этого года министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов, а американская администрация рассматривает вопрос предоставления Киеву летального оружия.

"Я сейчас вернусь к себе, и, исходя из того, что я увидел и что я узнал, я буду, конечно же, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать осуществить", – сказал Мэттис журналистам после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает ВВС.

Американский министр напомнил, что США оказывают поддержку Украине: "Совсем недавно мы утвердили поставки техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять большую обороноспособность Украине".

При этом Порошенко на торжествах в Киевской области по случаю Дня ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, по данным УНИАН и ряда других украинских СМИ, анонсировал поставки Украине мощного оружия из США.

В частности, Украина уже в скором времени может получить от США и некоторых других стран более мощные комплексы радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Он также напомнил о предоставлении США средств контрбатарейной борьбы, которые модернизируются в Украине.

"Мы получили также уникальный антиминометный комплекс. Благодаря этому сокращено время на уничтожение средств поражения противника. И это время, с момента фиксации и до уничтожения, составляет всего несколько минут. Эти комплексы очень хорошо зарекомендовали себя на линии столкновения. Но уже скоро нам будут предоставляться более современные, более мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбы и не только из США", – сказал Порошенко, сообщает 3 ноября Обозреватель со ссылкой на УНИАН.

Наряду с этим, после нескольких месяцев внутренних дебатов "администрация Трампа все еще не может решить вопрос о том, поставлять ли Украине оборонительное оружие, о котором она уже давно просит", сообщает The Washington Post.