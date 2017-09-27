Оружейный скандал. Погребинский: Украина теряет доверие ЕС и США

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где это оружие "используют для убийств тысяч мирных жителей". Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.

"В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с Объединенными Арабскими Эмиратами на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина", — заявляют в организации, ссылаясь на документальное подтверждение некоторых фактов.

В Amnesty International добавляют, что сумма контрактов на поставку крупной партии оружия в Южный Судан составляет 169 миллионов долларов. Утверждается, что в схеме были якобы задействованы три компании: украинская "Укринмаш", британская S-Profit и International Golden Group (IGG) из ОАЭ.

Очередной оружейный скандал с участием Украины в эфире радио-станции Голос Столицы прокомментировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Нещодавно на адресу України звучали звинувачення у постачанні ракетних технологій КНДР, тепер буцімто незаконний експорт зброї до Південного Судану. Раніше пам’ятаємо скандал із постачанням кольчуг до Іраку, який виявився мильною бульбашкою. Це все ланки одного ланцюга?

— Я не знаю, чи ланки одного ланцюга, чи хтось свідомо планує такі речі і виконує, але я хочу просто відокремити дві ситуації.

Що стосується КНДР, і це абсолютно не доведено, жодних документів не існує. Нібито, за чутками, там працюють колишні працівники "Южмашу", не знаю, правда чи неправда, але такі чутки є і, в принципі, виключити це неможливо. Але фахівці також кажуть, що, скоріш за все, самі корейці це зробили, але немає документів, немає переконливих доказів.

Що стосується сьогоднішнього скандалу, то Україна підтверджує, що були контракти підписані і не виконувались. Цього достатньо, що вони були підписані, щоби відповідні люди просто отримали термін, скажімо, як бізнесмен, який отримав півсотні чи більше років за гратами в США через те, що нібито він погодився на словах без документа постачати зброю якимось повстанцям.

Це була провокація ЦРУ, тим не менше, він погодився, значить, він працює як незаконний постачальник зброї. Тут же є конкретні документи. Як з цього викручуватись, я абсолютно не уявляю.

Важко віриться, що державний експортер зброї, компанія "Укрінмаш", порушуючи міжнародні договори та ембарго Євросоюзу на постачання зброї до Південного Судану, таємно постачатиме зброю. Адже для цього потрібно отримати купу офіційних дозволів?

— Ви знаєте, на цих посадах працювали люди, це ж дуже вигідна робота, колосальні прибутки мали ці організації. Як вони ділились, ці прибутки, з керівниками цих організацій, можна згадати. Не хочу прізвища називати, щоби до суду не притягали, але один із депутатів у ВР. Його син отримав відповідну посаду в цих структурах.

Про що говорити? Молода зовсім людина. Це корупційні такі посади, на яких можна дуже багато заробити і, я думаю, що це було весь час і за всіх президентів. І ми маємо на увазі 2010-ий рік, коли підписували попередні угоди, потім 2014-го, тепер вже наш час і наші керівники щось підписували. Вони ж знали, що це незаконно, вони мають за це відповісти. Якщо вони навіть погодились, що це правда, і документи є реальні.

Я вірю в те, що вони не поставляли, але підписали, цього достатньо, щоби нести відповідальність, і я думаю, що тут дуже важко буде з того викрутитись.

Які наслідки можуть бути для України?

— До того часу, поки нас опікує США, ЄС, я думаю, що особливо страшного нічого не буде, хоча довіра, ми втрачаємо велику частину довіри, і цей процес іде постійно, з’ясовується оффшорні рахунки наших керівників держави, потім нічого не можуть зробити з абсолютно відомими корупціонерами, які є в парламенті тощо. І зараз, якщо будуть цю справу розкручувати, звичайно, буде втрата відповідного шматка довіри.

Нічого, крім того, що ми, на жаль, отримаємо дуже поганий імідж в очах цивілізованого світу, як люблять говорити, це абсолютно очевидно. Я дуже хотів би, щоби наші фахівці, юристи знайшли якісь аргументи, щоби захистити імідж держави або когось, хто винен, покарати і так хоча би захистити імідж держави.

К слову, президент Украины Петр Порошенко ранее поручил расследовать информацию, опубликованную в The New York Times, о поставке ракетных двигателей из Украины в КНДР. Тогда политолог Виталий Бала заявил, что цель информационной игры вокруг якобы поставок — замедлить процесс обсуждения предоставления Украине летального оборонительного оружия.