The Washington Post: США будут вооружать Украину или подождут

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"После нескольких месяцев внутренних дебатов администрация Трампа все еще не может решить вопрос о том, поставлять ли Украине оборонительное оружие, о котором она уже давно просит. Фактическим Белый дом продолжает политику администрации президента Обамы, основанную на отказе поставлять Киеву то, что ему необходимо для сопротивления продолжающейся российской агрессии. Все это усиливает сомнения по поводу желания президента Трампа противостоять Владимиру Путину", — пишет политический обозреватель Джош Рогин в статье для The Washington Post.

"Сотрудники Совета национальной безопасности настаивают на том, что администрация медленно, но уверенно работает над вопросом о том, предоставлять или нет украинским силам безопасности вооружения… Заседание главных членов Совета национальной безопасности, включая членов кабинета, было проведено по этому вопросу несколько недель назад. В настоящее время аппарат Совета занимается формализацией набора опций для представления их Трампу, сообщил один его высокопоставленный сотрудник", — продолжает автор публикации.

"Будущее решение Трампа будет иметь последствия, которые выходят далеко за пределы проблем Донбасса. По мнению украинского правительства, Москва уже работает над тем, чтобы изменить факты на земле, хотя интенсивность боевых действий в последнее время сократилась", — продолжает политический обозреватель. Однако "речь идет не об оружии, а о политическом сигнале", — подчеркнул Артур Герасимов, влиятельный член украинского Парламента, представляющий партию президента Петра Порошенко.

"Если Соединенные Штаты как лидер свободного мира не помогут нам это остановить, — сказал Герасимов, — то тогда определение следующей жертвы будет лишь вопросом времени".

"Соединенные Штаты, разумеется, уже поставляют в Украину разного рода военное оборудование, включая бронированные автомобили, медицинские препараты и приборы ночного видения. Однако Украина вот уже в течение нескольких лет просит Вашингтон предоставить ей такие средства, с помощью которых можно будет бороться с российскими танками, артиллерией и авиацией", — напомнил Джош Рогин.

"Соединенные Штаты отказались поставлять Украине противотанковые комплексы Javelin, контрбатарейные радары, способные следить за российской территорией, а также современные разведывательные системы и коммуникационное оборудование", — говорится в статье.

"Во время правления президента Барака Обамы со стороны высокопоставленных сотрудников Госдепартамента и американских военных высказывалось желание изменить проводимую политику, и это поддерживалось обеими партиями в Конгрессе. Однако Белый дом Барака Обамы откладывал решение этого вопроса до тех пор, пока не стало ясно, что умышленное затягивание свидетельствовало об отказе предпринимать какие-либо действия", — продолжает политический обозреватель.

"В 2015 году Палата представителей 348 голосами против 48 приняла резолюцию, призывавшую президента Обаму предоставить Украине оборонительные системы вооружений. Это решение было поддержано Элиотом Энджелом (Демократическая партия, штат Нью-Йорк), влиятельным демократом и членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей, который в беседе со мной сказал, что Трампу теперь нужно принять решение", — подчеркнул автор статьи.

"Вот уже в течение нескольких лет я поддерживаю предложение о предоставлении Украине оборонительных вооружений, — отметил Энджел. — Но мы ничего не смогли предпринять, деморализовав таким образом украинцев и направив сигнал о нашей слабости Путину. Для администрации настало время перестать метаться и показать, на чьей стороне мы, на самом деле, находимся".

"Политика администрации Трампа в отношении Украины сосредоточена на оживлении Минского процесса, в соответствии с которым от России требуется уважать соглашение о прекращении огня, отвести тяжелые вооружения с украинской территории, а также уважать ее границы. Путин ничего этого не делает. Администрация Трампа назначила бывшего посла США в НАТО Курта Волкера своим представителем для того, чтобы добиться прогресса в реализации Минских соглашений, но пока ничего подобного не наблюдается", — пишет Джош Рогин.

"Администрация Барака Обамы была обеспокоена тем, что предоставление украинцам более масштабной военной помощи может повредить дипломатическому прогрессу, а также вызвать эскалацию кризиса из-за провоцирования Путина. Самое ясное опровержение этого аргумента было сделано Джимом Мэттисом, министром обороны в администрации Трампа, который в августе нынешнего года, стоя рядом с Порошенко в Киеве, поддержал предоставление оружия Украине", — напоминает политический обозреватель.

"В ходе съезда Республиканской партии в 2016 году сотрудники избирательного штаба Трампа блокировали попытки включить в платформу республиканцев предоставление летального оружия Украине. С того момента остается открытым вопрос о том, будет ли Трамп защищать Украину", — продолжает автор статьи.

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"Трамп часто говорит о том, что он хотел бы улучшить отношения с Россией, но это может быть сделано только с позиции силы. Соединенные Штаты не смогли предотвратить вмешательство России в Грузии, Молдове и в Крыму. Трамп теперь должен решить, будет ли он помогать Украине…, или он позволит Путину создать еще один бесконечный "замороженный конфликт" на фоне бездействия со стороны Соединенных Штатов", — говорится в статье.