Трамп назвал Клинтон "худшей и наибольшей неудачницей"

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина.

Президент США Дональд Трамп назвал неудачницей свою соперницу на выборах 2016 года Хиллари Клинтон и призвал ее вновь баллотироваться на пост главы государства через три года.

"Жуликоватая Хиллари Клинтон — худший (и наибольший) неудачник всех времен. Она просто не может остановиться, и это хорошо для Республиканской партии. Хиллари, живи своей жизнью и попробуй еще раз через три года!" — написал Трамп в Twitter.

Напомним, Клинтон, выдвиженец Демократической партии, была фаворитом выборов-2016, но неожиданно уступила Трампу.

Ранее издание Mother Jones опубликовало интервью с Клинтон, которая утверждает, что у нее есть "множество вопросов в отношении легитимности" последних президентских выборов в США.