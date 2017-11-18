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    Трамп назвал Клинтон "худшей и наибольшей неудачницей"

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    Как отметил Трамп, "жуликоватая Хиллари Клинтон - худший (и наибольший) неудачник всех времен": "Она просто не может остановиться, и это хорошо для Республиканской партии".
    Клинтон и Трамп на совместном обеде. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. 

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    Президент США Дональд Трамп назвал неудачницей свою соперницу на выборах 2016 года Хиллари Клинтон и призвал ее вновь баллотироваться на пост главы государства через три года.

    "Жуликоватая Хиллари Клинтон — худший (и наибольший) неудачник всех времен. Она просто не может остановиться, и это хорошо для Республиканской партии. Хиллари, живи своей жизнью и попробуй еще раз через три года!" — написал Трамп в Twitter.

    Напомним, Клинтон, выдвиженец Демократической партии, была фаворитом выборов-2016, но неожиданно уступила Трампу.

    Ранее издание Mother Jones опубликовало интервью с Клинтон, которая утверждает, что у нее есть "множество вопросов в отношении легитимности" последних президентских выборов в США.

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