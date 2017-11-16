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    Оборонный бюджет США, включающий помощь Киеву, направлен на подпись Трампу

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    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (65)

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    Бюджет объемом в 692 миллиарда долларов предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Сенат США вслед за палатой представителей принял по упрощенной процедуре и направил на подпись президенту Дональду Трампу оборонный бюджет на 2018 год, предусматривающий среди прочего военную помощь Украине на 350 миллионов долларов и выделение 4,6 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе.

    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
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    Бюджет объемом в 692 миллиарда долларов предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.

    Также бюджет предполагает ряд мер, связанных с Россией. В частности, он выделяет 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную на сдерживание России.

    Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязывает Трампа доложить конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.

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    Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что проект оборонного бюджета США, в котором предусматривается выделение Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи, санкционирует предоставление Киеву летального вооружения оборонного характера.

    Напомним, Дональд Трамп призвал конгресс увеличить оборонный бюджет США.
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