Республиканцы требуют от "жуликоватой" Клинтон ответить по "связям с РФ"

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Руководство Республиканской партии США призвало своих сторонников потребовать от Хиллари Клинтон и национального комитета Демократической партии (НКДП) дать ответы по поводу ее "связей с Россией".

Петиция с соответствующим предложением размещена на сайте национального комитета Республиканской партии.

"После года лжи стало ясно, что жуликоватая Хиллари (так нынешний президент США Дональд Трамп называл свою соперницу по предвыборной кампании в 2016 году — ред.) и НКДП платили компании, имевшей связи с Россией, чтобы с помощью иностранного агента торпедировать президента Трампа", — говорится в петиции.

Там также указывается, что сценарий "российского расследования" изменился, и "теперь жуликоватой Хиллари и НКДП придется многое объяснить".

Как сообщила во вторник газета Washington Post, кампания экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли финансировать исследование, которое привело к скандальному досье на Трампа. Для проведения исследования наняли вашингтонскую компанию Fusion GPS, финансирование велось через адвокатскую фирму вплоть до конца октября 2016 года.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".