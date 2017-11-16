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    В мире

    Трамп верит, что ему надо работать с Путиным над мировыми вызовами

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    Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп хочет работать с Владимиром Путиным "над серьезными вызовами, с которыми наша страна сталкивается прямо сейчас".
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп считает, что ему надо работать с российским коллегой Владимиром Путиным по важнейшим вопросам, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
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    "Послушайте, президент не будет ходить вокруг да около по вопросу того, что ему нужно работать с этим мировым лидером и он хочет работать с ним над серьезными вызовами, с которыми наша страна сталкивается прямо сейчас", — ответила она на вопрос журналиста о том, возможно ли взаимодействие России и США и действительно ли Трамп верит заверениям Путина, что Россия не вмешивалась в ход предвыборной компании в США.

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    Сандерс добавила, что пора двигаться дальше, хотя Трамп до сих пор верит, что некие связи с Демократической партией США у российских политиков всё же были.

    Напомним, 30 октября бывшего главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. 

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