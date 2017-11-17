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    Пентагон в Twitter поддержал призыв к отставке Трампа

    (обновлено: )19
    В учетной записи Пентагона @DeptofDefense появился ретвит от пользователя @proudresister, который призывал уйти в отставку президента Дональда Трампа, а также сенатора-демократа Эла Франкена и кандидата в сенаторы от Алабамы Роя Мура.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Министерство обороны США в четверг ретвитнуло в своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter призыв к отставке президента Дональда Трампа, впоследствии заверив, что это произошло по ошибке.

    В учетной записи Пентагона @DeptofDefense появился ретвит от пользователя @proudresister, который призывал уйти в отставку Трампа, а также сенатора-демократа Эла Франкена и кандидата в сенаторы от Алабамы Роя Мура, которых обвинили в домогательствах. Аналогичные обвинения высказывали ряд женщин против Трампа в ходе предвыборной кампании, однако обвинения практически прекратились с избранием Трампа президентом год назад.

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    "Решение простое. Рой Мур: уходи из предвыборной гонки. Эл Франкен: увольняйся из конгресса. Дональд Трамп: уходи с президентского поста. GOP (Республиканская партия) — перестаньте представлять сексуальные атаки партийным вопросом. Это, как и ваше лицемерие — преступление", — говорится твите, который ретвитнул Пентагон в своем официальном аккаунте с 5,3 миллиона фолловеров.

    @ProudResister
    Пентагон ретвитнул призыв к отставке Дональда Трампа

    Запись была быстро удалена. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт пояснила, что речь идет о случайном недосмотре.

    "Уполномоченный оператор официального аккаунта @DeptofDefense в Twitter по ошибке ретвитнул контент, который не одобрило бы министерство обороны. Оператор заметил эту ошибку и немедленно удалил ее", — написала Уайт в своем Twitter.

    Ранее сообщалось, что Twitter изменит политику верификации аккаунтов пользователей. 

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