Пентагон в Twitter поддержал призыв к отставке Трампа

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Министерство обороны США в четверг ретвитнуло в своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter призыв к отставке президента Дональда Трампа, впоследствии заверив, что это произошло по ошибке.

В учетной записи Пентагона @DeptofDefense появился ретвит от пользователя @proudresister, который призывал уйти в отставку Трампа, а также сенатора-демократа Эла Франкена и кандидата в сенаторы от Алабамы Роя Мура, которых обвинили в домогательствах. Аналогичные обвинения высказывали ряд женщин против Трампа в ходе предвыборной кампании, однако обвинения практически прекратились с избранием Трампа президентом год назад.

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"Решение простое. Рой Мур: уходи из предвыборной гонки. Эл Франкен: увольняйся из конгресса. Дональд Трамп: уходи с президентского поста. GOP (Республиканская партия) — перестаньте представлять сексуальные атаки партийным вопросом. Это, как и ваше лицемерие — преступление", — говорится твите, который ретвитнул Пентагон в своем официальном аккаунте с 5,3 миллиона фолловеров.

@ProudResister Пентагон ретвитнул призыв к отставке Дональда Трампа

Запись была быстро удалена. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт пояснила, что речь идет о случайном недосмотре.

"Уполномоченный оператор официального аккаунта @DeptofDefense в Twitter по ошибке ретвитнул контент, который не одобрило бы министерство обороны. Оператор заметил эту ошибку и немедленно удалил ее", — написала Уайт в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Twitter изменит политику верификации аккаунтов пользователей.