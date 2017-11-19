Генерал ВВС рассказал, как отговорит Трампа от ядерного удара

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина.

Генерал ВВС США, глава Стратегического командования Джон Хайтен заявил, что будет препятствовать возможному указу президента США Дональда Трампа о ядерном ударе, сообщает телеканал CBS News

"Некоторые считают, что мы глупые люди, но это не так. Если бы у вас была такая ответственность, вы бы тоже думали о возможных сценариях", — сказал он.

По поводу угроз Трампа нанести ядерный удар по КНДР, Хайтен отметил, что командование десятилетиями разрабатывали порядок действий для подобного сценария.

По его словам, этот порядок включает такие факторы, как необходимость, пропорциональность удара, ненужные потери и прочее.

"Я даю советы президенту, он мне говорит, что делать. И если это незаконно, угадайте, что произойдет? Я скажу: господин президент, это незаконно. И он скажет: что будет законным?. И мы придумаем варианты. Это не так сложно", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа может использовать кибероружие и беспилотники, чтобы предотвратить ракетный удар со стороны КНДР.