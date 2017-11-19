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    Генерал ВВС рассказал, как отговорит Трампа от ядерного удара

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    Генерал ВВС США, комментируя угрозы Трампа нанести ядерный удар по КНДР, отметил, что командование десятилетиями разрабатывали порядок действий для подобного сценария.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. 

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
    Угроза импичмента: как Трамп отвлекает внимание с помощью КНДР
    Генерал ВВС США, глава Стратегического командования Джон Хайтен заявил, что будет препятствовать возможному указу президента США Дональда Трампа о ядерном ударе, сообщает телеканал CBS News.

    "Некоторые считают, что мы глупые люди, но это не так. Если бы у вас была такая ответственность, вы бы тоже думали о возможных сценариях", — сказал он.

    По поводу угроз Трампа нанести ядерный удар по КНДР, Хайтен отметил, что командование десятилетиями разрабатывали порядок действий для подобного сценария.

    По его словам, этот порядок включает такие факторы, как необходимость, пропорциональность удара, ненужные потери и прочее.

    "Я даю советы президенту, он мне говорит, что делать. И если это незаконно, угадайте, что произойдет? Я скажу: господин президент, это незаконно. И он скажет: что будет законным?. И мы придумаем варианты. Это не так сложно", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа может использовать кибероружие и беспилотники, чтобы предотвратить ракетный удар со стороны КНДР.

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