Бывший глава Каталонии Пучдемон возвращается в Барселону

КИЕВ, 31 окт – РИА Новости Украина. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон возвращается в Барселону из Брюсселя, сообщает газета La Vanguardia.

Газета ссылается на пассажиров того же рейса, на котором летит Пучдемон. Помимо бывшего председателя правительства Каталонии на борту находятся бывший глава совета внутренних дел Жоаким Форн и экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса.

Ранее во вторник судья Национальной судебной палаты Испании приняла к рассмотрению иск в отношении бывших членов правительства Каталонии. Судья вызвала для дачи показаний Пучдемона и других бывших членов его правительства — всего 14 человек — 2 и 3 ноября, в 09.00 (10.00 по Киеву).

Кроме того, судья Кармен Ламела установила залог в размере 6,2 миллиона евро — если он не будет внесен, счета политиков подвергнутся блокировке. Ранее эта цифра фигурировала в иске генпрокуратуры, которая считает, что в такую сумму обошлось проведение референдума о независимости Каталонии, признанного незаконным Конституционным судом страны.

Накануне генеральная прокуратура Испании подала иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в организации восстания, мятеже и растратах государственных средств. Согласно испанскому законодательству, максимальное наказание за организацию восстания — до 30 лет тюремного заключения.

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Парламент Каталонии в минувшую пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".