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    Бывший глава Каталонии Пучдемон возвращается в Барселону

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (219)

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    Помимо бывшего председателя правительства Каталонии на борту из Брюсселя также находятся бывший глава совета внутренних дел Жоаким Форн и экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса.
    Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 окт – РИА Новости Украина. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон возвращается в Барселону из Брюсселя, сообщает газета La Vanguardia.

    Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Газета ссылается на пассажиров того же рейса, на котором летит Пучдемон. Помимо бывшего председателя правительства Каталонии на борту находятся бывший глава совета внутренних дел Жоаким Форн и экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса.

    Ранее во вторник судья Национальной судебной палаты Испании приняла к рассмотрению иск в отношении бывших членов правительства Каталонии. Судья вызвала для дачи показаний Пучдемона и других бывших членов его правительства — всего 14 человек — 2 и 3 ноября, в 09.00 (10.00 по Киеву).

    Кроме того, судья Кармен Ламела установила залог в размере 6,2 миллиона евро — если он не будет внесен, счета политиков подвергнутся блокировке. Ранее эта цифра фигурировала в иске генпрокуратуры, которая считает, что в такую сумму обошлось проведение референдума о независимости Каталонии, признанного незаконным Конституционным судом страны.

    Накануне генеральная прокуратура Испании подала иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в организации восстания, мятеже и растратах государственных средств. Согласно испанскому законодательству, максимальное наказание за организацию восстания — до 30 лет тюремного заключения.

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    Парламент Каталонии в минувшую пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Enrique Calvo
    Испания после Каталонского эффекта: витиеватый путь в никуда

    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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    На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

    Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

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