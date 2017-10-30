Манчук о независимости Каталонии: почему одним можно, а другим нет?

РИА Новости Украина

Те же самые силы, которые поддерживали националистические движения внутри СССР и Югославии, подрывали межнациональный мир и способствовали распаду этих государств, теперь стремятся подавить каталонскую независимость, отмечает журналист, редактор сайта Liwa.com Андрей Манчук.

В пятницу парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости региона от Испании.

Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

"Борьба за Каталонскую республику имеет очевидное и очень важное международное измерение. Она показывает миру лицемерие существующего глобального порядка, где право на независимость дают по своему усмотрению имперские элиты", — написал Манчук в своем блоге.

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По его словам, "вопросы, которые ставит каталонская ситуация, очевидны".

"Почему нужно было разваливать СССР или Югославию, всячески поддерживая сецессионистские националистические движения внутри этих стран, выделяя огромные средства на содержание ультраправых отморозков, вроде оуновцев, исламистов или усташей, создавая широкую пропагандистскую сеть на основе "Радио "Свобода" и подобных структур, целиком направленных на то, чтобы подорвать межнациональный мир в странах "Восточного блока"? И, вместе с тем, отказывать в легитимности демократическому, мирному, массовому движению каталонцев? Почему одним можно, а другим — нельзя?", — поставил вопрос Манчук.

И ответил: "Только потому что кровавые межнациональные конфликты на Балканах и в Советском Союзе были выгодны Брюсселю и Вашингтону, а каталонская независимость подрывает их собственную империю".

"Но история иронична. Вчера я смотрел видео из Барселоны, где юнионисты открыто маршировали под ультраправыми флагами, и заметил у республиканцев флаг СССР, уничтоженного 26 лет назад теми же силами, которые стремятся подавить сейчас каталонскую независимость", — резюмировал Манчук.

Скриншот с сайта Facebook

Отметим, отстраненный Мадридом от должности главы женералитета Карлес Пучдемон заявил, что власти Каталонии продолжат работать над построением свободной страны.

Пучдемон отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".