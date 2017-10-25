Политический кризис в Испании и провокация европейского радикализма

Владимир Матвеев, обозреватель

Каталонские власти не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом, заявил секретарь по вопросам внешних и институциональных отношений в каталонском правительстве Рауль Ромава в комментарии BBC.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал действия правительства Испании и решение испанского премьер-министра Мариана Рахоя отправить в отставку региональное правительство и провести досрочные выборы "самым серьёзным покушением на суверенитет каталонских институтов и народа Каталонии со времён диктатуры Франко" передает Радио Свобода.

Ранее в субботу премьер-министр Испании Мариано Рахой, после экстренного заседания правительства, объявил о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, чтобы "восстановить законность". В Мадриде заявили о намерении провести в Каталонии досрочные выборы в течение шести месяцев.

Противоборствующие стороны регулярно обвиняют друг друга в нежелании идти на конструктивный диалог и настрое на государственный переворот, а также в тоталитаризме.

Несмотря на уверения Рахоя о том, что самоуправление в Каталонии не отменяется, многие с этим не согласны. Смещение Пучдемона и всех членов его кабинета со своих постов с передачей их полномочий министрам из Мадрида означает серьезное ограничение местной власти, сообщает ВВС.

Глава парламента Каталонии Карме Форкадел заявила, что намерена защищать свои полномочия и полномочия 135 депутатов законодательного органа автономии. Она назвала решение Мадрида "авторитарным переворотом внутри государства-члена Европейского союза" передает Радио Свобода.

"Дело не в том, что мы откажемся выполнять приказы. Это не личное решение, это решение семи миллионов человек", — сказал Ромава в интервью BBC. Его спросили, считает ли он, что все учреждения, включая полицию, будут выполнять приказы от каталонских учреждений, а не испанского правительства.

"C этой точки зрения я не сомневаюсь, что все государственные служащие в Каталонии будут следовать инструкциям, представленным избранными и законными институтами, которые у нас есть сейчас (в Каталонии)", — сказал он.

Напомним, голосование в Сенате Испании о введении прямого правления Мадрида в Каталонии намечено на пятницу.

При этом издание Guardian характеризует происходящее в Испании противостояние между центральными властями и правительством провинции Каталония как "чрезвычайно опасное для всей Европы противостояние двух личностей".

Лидер каталонцев сравнивает действия Мадрида с действиями генерала Франко, а премьер-министр Испании открыто заявляет, что события не приняли бы такой оборот, "если бы другой человек был во главе Каталонии", сообщает ВВС.

Отмечая, что Рахой и Пучдемон — антиподы, подчеркивается, что Пучдемон менее опытный, но "знающий цену хорошему заголовку, он знает, как привлечь внимание к хорошей истории".

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Так, в своей субботней речи, произнесенной по-английски, Пучдемон обращался к широкой европейской аудитории, представляя "локальный кризис как борьбу за универсальные принципы", сообщают британские СМИ. Он доказывал, что борьба за независимость это — исключительный пример "защиты общих демократических ценностей", включая самоопределение, прописанное в Европейской Хартии.

Согласно Guardian, Пучдемон верно рассчитывает, что есть у него и благодатная аудитория в тех регионах Европы, где есть схожие проблемы. В частности, испанская Страна Басков, французская Корсика, итальянская Ломбардия, румынская Трансильвания и фландрская часть Бельгии. Даже в Шотландии, по данным издания, к каталонским проблемам испытывают определенную симпатию.

Британские СМИ пишут, что в настоящее время любой переход противостояния к уличному насилию "может оказаться спичкой, которая зажжет настоящий пожар". Чем дольше противостояние Барселона-Мадрид будет продолжаться, тем "выше будет возможный дестабилизирующий эффект от этой конфронтации".

Референдум о независимости Каталонии привел к политическому кризису в Испании, а каталонский кризис может послать леворадикальный импульс в Европу.

Стремление испанского региона Каталония добиться независимости вызывает своего рода "эффект домино", пишет DW. Теперь и североитальянские области Венеция (или Венето) и Ломбардия захотели расширения автономии. В Ломбардии за автономию проголосовали 95 процентов избирателей, в Венето — 98 процентов.