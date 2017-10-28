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    За независимость от Испании выступают менее 30% каталонцев - опрос

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (210)

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    По данным опроса, в котором приняли участие 500 человек, 29% жителей Каталонии поддерживают независимость региона, еще 19% респондентов выступают за то, чтобы регион продолжал быть частью Испании без дополнительных преференций.
    В Каталонии люди ожидают решения о независимости парламента области
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Менее 30% жителей Каталонии выступают за независимость региона от Испании, сообщает издание Pais со ссылкой на опрос центра изучения общественного мнения Metroscopia.

    По данным опроса, в котором приняли участие 500 человек, 29% жителей Каталонии поддерживают независимость региона, еще 19% респондентов выступают за то, чтобы регион продолжал быть частью Испании без дополнительных преференций.

    Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео
    Ruptly TV/Youtube
    Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео

    Отмечается также, что почти половина опрошенных (46%) хотели бы, чтобы Каталония была частью Испании, но только получив новые и гарантированные полномочия в эксклюзивном порядке.

    В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признали испанские власти. За независимость, по данным каталонских властей, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

    Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

    Пучдемон в субботу отказался признавать решение Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".

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