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    Бывший лидер Каталонии призвал противостоять Мадриду

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (209)

    (обновлено: )30
    Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон призвал каталонцев защищать объявление независимости, решение о котором было принято накануне каталонским парламентом.
    Президент Каталонии Карлес Пучдемон улыбается после того, как Каталонский региональный парламент объявил независимость от Испании в Барселоне
    REUTERS Albert Gea

    КИЕВ, 28 окт – РИА Новости Украина. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".

    Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео
    Ruptly TV/Youtube
    Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео

    Пучдемон призвал каталонцев защищать объявление независимости, решение о котором было принято накануне каталонским парламентом, и делать это "мирным способом", "с демократическим сопротивлением применению 155 статьи" конституции.

    "В цивилизованном обществе парламенты избирают правительства", — заявил он.

    "Вчера был исторический день. Парламент Каталонии выполнил тот мандат, который они получили он граждан 27 сентября", — добавил глава женералитета. Он заявил, что решения испанских властей "идут вразрез с тем, что решили избиратели".

    Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

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