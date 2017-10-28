Бывший лидер Каталонии призвал противостоять Мадриду

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости Украина. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".

Пучдемон призвал каталонцев защищать объявление независимости, решение о котором было принято накануне каталонским парламентом, и делать это "мирным способом", "с демократическим сопротивлением применению 155 статьи" конституции.

"В цивилизованном обществе парламенты избирают правительства", — заявил он.

"Вчера был исторический день. Парламент Каталонии выполнил тот мандат, который они получили он граждан 27 сентября", — добавил глава женералитета. Он заявил, что решения испанских властей "идут вразрез с тем, что решили избиратели".

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.