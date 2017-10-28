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    Каталония продолжит работать над построением свободной страны - Пучдемон

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (209)

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    Отстраненный Мадридом от должности главы женералитета Карлес Пучдемон заяил, что "нашей волей является продолжение работы, зная все сложности этих моментов".
    Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина, Сергей Сарымов. Власти Каталонии продолжат работать над построением свободной страны, заявил отстраненный Мадридом от должности главы женералитета Карлес Пучдемон.

    Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео
    Ruptly TV/Youtube
    Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео

    "Мы будем продолжать работать над построением свободной страны", — сказал он.

    Пучдемон также добавил, что "нашей волей является продолжение работы, зная все сложности этих моментов". "Мы не хотим быть причиной применения силы", — заявил Пучдемон.

    Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

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