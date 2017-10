О чем пишут в мире: досье на Трампа, день фейерверков в Каталонии

SAUL LOEB / AFP

РИА Новости Украина

День фейерверков в Каталонии

Газета Washington Post назвала пятницу "днем фейерверков" в Каталонии после того, как она объявила о своей независимости.

"Однако никто не знает, как долго это продлится", — отмечает издание.

"Для Европы, где изменения когда-то прошли в ледяном темпе, это был последний сюрприз для континента, потрясенного популизмом и национализмом", — пишет газета.

Как сообщает в свою очередь издание Politico, ряд европейских политиков выразили солидарность с Каталонией, в частности, по словам министра культуры, туризма и вопросам внешней политики Шотландии Фионы Хислоп, Шотландия "понимает и уважает позицию правительства Каталонии".

При этом председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что "для ЕС ничего не меняется". Также независимость Каталонии не признали Великобритания и Германия. Премьер-министр Испании распустил парламент Каталонии и назначил выборы на 21 декабря.

Французская Parisien пишет, что это решение – "большой прыжок в неизвестность". Издание отмечает, что Каталония не будет представлена в международных организациях, не будет заседать в ЕС. Эксперты считают, что Каталония "юридически останется частью Испании".

Последний полет

Обанкротившаяся немецкая авиакомпания Air Berlin совершила в пятницу свой последний полет.

"Последний кирпич в стене", — пишет об Air Berlin газета Times, намекая на известную песню группы Pink Floyd "Another Brick in the Wall" ("Ещё один кирпич в стене" – ред.).

Рейс AB6210 направлялся из Мюнхена в берлинский аэропорт "Тегель". Как пишет таблоид Bild, рейс задержался – персонал хотел сделать фотографии перед полетом.

"Спустя почти 40 лет после старта первого аппарата Air Berlin в "Тегеле", в пятницу приземлился последний самолет. Это конец эры воздухоплавания", — пишет Bild.

Как отмечает издание Wirtshaftswoche, билеты на рейс были распроданы задолго до вылета по высоким ценам.

"Для персонала будущее неизвестно", — пишет газета Frankfurter Allgemeine.

Однако некоторые "прояснения" уже появились. Как пишет британская газета Telegraph, авиаперевозчик EasyJet согласился купить часть Air Berlin. Отмечается, что EasyJet заплатит 40 миллионов евро и наймет около одной тысячи пилотов и бортпроводников компании-банкрота.

Родоначальник досье на Трампа

Газета New York Times пишет, что первым, кто нанял фирму Fusion GPS для проведения расследования в отношении Дональда Трампа, было издание Washington Free Beacon. Как пишет газета, издание обратилось к услугам фирмы в октябре 2015 года, чтобы собрать компромат о ряде кандидатов на пост президента США от Республиканской партии, среди них был и Дональд Трамп. При этом в мае 2016 года издание попросило фирму прекратить поиск информации.

Washington Post отмечает, что тремя днями ранее издание Washington Free Beacon сообщило читателям, что в апреле 2016 года фирму Fusion GPS финансировал неизвестный источник. "Он не был неизвестным — в любом случае не для Free Beacon", — пишет газета.

При этом главный редактор издания Мэттью Континетти и председатель Майкл Голдфарб заявили, что "настаивают на своих докладах и не приносят извинения за свои методы", пишет Politico.

Скандал за скандалом

В последнее время все больше и больше женщин признаются, что становились жертвами домогательств со стороны политиков и деятелей искусства. Как пишет издание Washington Examiner, уже четыре женщины обвинили в домогательствах экс-президента США Джорджа Буша-старшего, прикованного к инвалидному креслу.

По данным газеты Washington Post, девять женщина обвинили американского журналиста Марка Халперина. Позднее в ряде СМИ появилась информация о еще трех женщинах, таким образом, число обвиняющих журналиста выросло до 12 человек.

Как пишет Huffington Post, порядка 16 женщин пожаловались на домогательства со стороны президента США Дональда Трампа, однако официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что все эти женщины солгали.

Washington Post отмечает, что и Голливуд, и Капитолийский Холм это "среда властных мужчин, которые могут сделать или сломать карьеры".

"Конгресс создает свои собственные правила рассмотрения жалоб о домогательствах от членов и от сотрудников", поэтому существует риск, что жалоба интерна "будет выброшена", пишет газета.

Los Angeles Times пишет, что все происходящее это "гротескная эпидемия домогательств".

Аналогичная проблема коснулась и Европы. В частности, британская Guardian сообщает, что ряд высокопоставленных депутатов "подали жалобы в связи с тем, что обвинения в сексуальных домогательствах до сих пор не воспринимаются достаточно серьезно несмотря предупреждения в течение нескольких лет о неподобающем поведении в Вестминстере".

Financial Times отмечает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала заявлять о подобных случаях.