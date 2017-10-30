Эффект Каталонии: Пучдемон и Юнкерас сядут в тюрьму

РИА Новости Украина

Объявление независимости Парламентом Каталонии и решение Сената Испании принять ответные меры свидетельствуют о том, что каталанскому обществу "нет места" в действующей конституции Испании, принятой в 1978 году, прокомментировал Sputnik социолог Пау Арранс (Pau Arranz) из аргентинского агентства INCAT.

Как отметил Арранс, отказ главы Правительства Каталонии Карлеса Пучдемона лично объявить о независимости, предоставив это право Парламенту, стал "попыткой придать законности объявлению о независимости, перенеся его на парламентскую почву". Тем не менее, это не отменяет того факта, что движение за независимость Каталонии с самого начала демонстрировало "определенную наивность".

Ведущие мировые лидеры, такие как Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддержали главу испанского правительства Мариано Рахоя. Кремль, в свою очередь, традиционно заявил, что попытка Каталонии обрести независимость является внутренним делом Испании, и что Россия примет любой исход конфликта.

"После всех сцен полицейского насилия, которые имели место 1 и 2 октября, сторонники независимости решили, что международное сообщество выступит против этой жестокости. Но в результате, хотя и были те, кто заявил, что конфликт нельзя решать с помощью насилия, с официальной точки зрения, ни одно государство не осудило действий полиции", заявил Арранс.

REUTERS Yves Herman В Каталонии люди ожидают решения о независимости парламента области

В то же время, эксперт подчеркнул, что все, что происходит сейчас в Каталонии, говорит о глубоком институциональном кризисе, который затронул Испанию.

"Этот конфликт свидетельствует о том, что каталонское общество не вписывается в конституционные рамки", объяснил он.

Арранс напомнил о дискуссии в испанском Сенате, касающейся того, какие последствия может иметь применение 155 статьи Конституции, которая позволяет ограничить самоуправление автономии. Пока неизвестно, какой суд будет решать судьбу каталонских лидеров — бывшего главы Правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, и бывшего вицепрезидента Ориоля Юнкераса.

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"Предполагается, что введение 155 статьи будет иметь жестокие последствия. Мне кажется, это вполне реалистичный прогноз, если учитывать все произошедшее: не удивлюсь, если Пучдемон и Юнкерас в результате окажутся в тюрьме", заявил Арранс.

REUTERS Yves Herman Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании

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Сразу после проведения референдума некоторые видные деятели движения за независимость действительно оказались за решеткой. Были арестованы Жорди Куишарт, глава организации Omnium Cultural, и Жорди Санчес, лидер Национальной Каталонской Ассамблеи. Оба были задержаны Верховным судом Испании 16 октября.