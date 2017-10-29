Мировые тренды: выборы в Исландии, непокорная Каталония

РИА Новости Украина

Призывы к сопротивлению

Отстраненный Мадридом глава женералитета Карлес Пучдемон призвал каталонцев оказать мирное сопротивление в связи с введением правительством Испании прямого правления в автономии. Такое решение, по его словам, противоречит воле народа, и каталонцам нужно защищать объявление независимости.

"Я хочу призвать к терпению и настойчивости. Нам очевидно, что лучший способ защитить достижения, которых мы добились до сих пор, — демократическое сопротивление применению 155 статьи конституции, которая представляет собой умышленную агрессию против воли каталонцев, которые в большинстве своем на протяжении многих лет чувствуют себя европейской нацией", — цитирует Пучдемона газета Independent.

Издание делает следующее заключение: несмотря на то, что Пучдемону и еще 12 членам каталанского правительства могут предъявить обвинения в узурпации власти, если они не подчинятся воле Мадрида, ни один из них не дал понять, что намерен смириться.

Испанские власти действительно озабочены вероятностью конфликта с отстраненными каталанскими чиновниками, пишет, в свою очередь, Financial Times. "Непокорные" власти Каталонии могут заручиться поддержкой десятков тысяч активистов, многие из которых уже окрестили происходящее "Каталанской весной", считает газета.

Очередные внеочередные

Сторонники левого политического крыла Исландии надеются на смену премьера-консерватора по итогам внеочередных парламентских выборов, прошедших накануне.

Окончательные результаты голосования будут известны совсем скоро, но формирование новой правящей коалиции может занять не одну неделю, а может и не один месяц, считает газета Guardian.

За одно из 63 мест в относительно небольшом парламенте борются сразу девять партий. Выборы в стране прошли в четвертый раз с 2008 года и уже во второй раз за последний год. Состоялись они на фоне скандала, из-за которого одна из трех партий правоцентристской правящей коалиции "Светлое будущее" вышла из состава нынешнего правительства.

Согласно опросам, результаты которых были опубликованы в пятницу, левым есть на что надеяться — Партия независимости, возглавляемая действующим премьером Бьярни Бенедиктссоном, может выиграть, однако, вероятно, возьмет всего лишь 17 мест. Оппозиционная Партия зеленых левых и ее потенциальные союзники — Социал-демократический альянс и Пиратская партия Исландии — могут получить 29 мест. С помощью четвертой партии они потенциально сформируют альянс, который сможет перевернуть уже привычные устои.

Долгосрочные амбиции

Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" в немецком бундестаге Алиса Вайдель стремится к тому, чтобы ее партия вошла в состав правящей коалиции в 2021 году. Намерения политика, высказанные в интервью, обсуждают ведущие СМИ в Германии и за ее пределами.

На минувших выборах в бундестаг партию настиг успех — "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала третьей силой в бундестаге. Тем не менее, как отмечает западная пресса, желания Вайдель вряд ли осуществятся в скором времени, поскольку все ведущие немецкие партии отказались сотрудничать с АдГ. Вероятно, поэтому политик упомянула экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер в качестве своего образца для подражания, отметив ее способность плыть против течения.

"Тэтчер пришла к власти в Великобритании, когда страна находилась в экономическом упадке, и выстроила ее снова", — пояснила Вайдель.

В то же время она пожаловалась на то, что за АдГ проголосовало слишком мало женщин, и заявила, что считает своим долгом сделать партию более привлекательной для них.

Не осталась без внимания в интервью политика и экс-лидер АдГ Фрауке Петри, которая покинула партию всего через несколько дней после выборов. Вайдель заявила, что Петри необходимо сложить свой парламентский мандат, отметив при этом, что не испытывает к ней никаких враждебных чувств.

Взвесить все "за" и "против"

В то время, как вокруг Северной Кореи все активнее нарастает напряженность, ее ближайшие соседи обсуждают возможность обзавестись собственным ядерным арсеналом, пишет газета New York Times.

"Впервые в современной истории в Южной Корее и в Японии ежедневно разворачиваются споры о ядерной опции", — говорится в статье.

Согласно данным опросов, 60% граждан Южной Кореи выступают за то, чтобы нарастить атомный арсенал. В Японии поддержка такого шага сейчас низка, однако, как считают эксперты, все может поменяться, если ядерное вооружение появится и у Пхеньяна, и у Сеула.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.