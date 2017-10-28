Каталония продолжит работать над построением свободной страны - Пучдемон

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина, Сергей Сарымов. Власти Каталонии продолжат работать над построением свободной страны, заявил отстраненный Мадридом от должности главы женералитета Карлес Пучдемон.

"Мы будем продолжать работать над построением свободной страны", — сказал он.

Пучдемон также добавил, что "нашей волей является продолжение работы, зная все сложности этих моментов". "Мы не хотим быть причиной применения силы", — заявил Пучдемон.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.