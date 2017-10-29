Минобороны Латвии восхваляет героизм эсэсовцев - СМИ

РИА Новости Украина
Автор, с позволения сказать, исторической статьи небезызвестный персонаж Улдис Нейбургс — исследователь Латвийского музея оккупации. Тот самый герой современной Латвии, который, в частности, с благословения официальных властей давно и упорно занят переписыванием истории концлагеря в Саласпилсе, пишет Евгений Лешковский для Sputnik Латвия.
Мы о его "достойной" работе рассказывали на сайте Sputnik Латвия, а вскоре сможем оценить и новую экспозицию в галерее мемориального комплекса, построенного на месте лагеря. Нейбургс занят "историческим наполнением" этой экспозиции. И было бы странно, если бы "талант" Нейбургса ограничивался лишь этим. Он еще и в публицистике раскрылся, например, на сайте Министерства обороны ЛР — официальном источнике современной пропагандистской машины нашей небольшой державы.
Красная армия хотела… уничтожить Латвию
Латвийские СМИ уже пересказывают очередное творение Нейбургса — "Сражения латышских солдат за Бауску в августе и сентябре 1944 года". Статья вышла спустя некоторое время после того, как в октябре в Латвии многие отмечали освобождение Риги от нацистов. Как так?! Неправильно это. По Нейбургсу, освобождения, разумеется, не было, а пришла "злая советская оккупация". И вот как вторжению "оккупантов" противостояли бравые латышские парни, сражавшиеся в составе легиона СС на стороне гитлеровцев. Забежим вперед, они же в итоге все равно проиграли, но здесь важен, как говорится, контекст: сражались же, били, как умели, красного захватчика!
В конце лета и начале осени советские войска проводили операцию "Багратион". Это была одна из крупнейших за всю историю Великой Отечественной войны операция, и часть ее, как известно, пришлась на территорию Латвии. И тут "советские оккупанты" наткнулись близ городка Бауска на острые штыки смелых латышских легионеров.
Поименно вспомним…
Нейбургс пишет, как умело латышские солдаты в гитлеровской форме полтора месяца мешали советским продвигаться в сторону Риги. Нейбургс указывает, что длительное и изматывающее "сдерживание Красной армии в окрестностях Бауски предотвратило более быстрое занятие и уничтожение столицы Латвии".
Вот оно как! Нейбургс подчеркивает, что латышские солдаты плечом к плечу стояли вместе с немецкими, а еще вместе с ними воевали многие добровольцы из города Бауска и окрестностей.
Нейбургс констатирует факты, что среди гитлеровцев, защищавших Бауску и мешавших продвижению Красной армии к Риге, были, например, 380-й полк немецких гренадеров под командованием полковника Хербса, батальон под командованием начальника Баусского уезда и командира айзсаргов Улюкса, где было примерно 300 полицейских и айзсаргов 13-го Баусского батальона айзсаргов, к которым примкнули разные патриоты из Бауски.
Также противостояли Красной армии латышские полицейские батальоны 319-F и 322-F: они вместе с другими нацистскими подразделениями являлись передовой частью специально сформированной группы оберфюрера Гизеке. Другие герои — из 23-й латышского полицейского батальона в составе 215-й немецкой пехотной дивизии, из роты учебного батальона 15-й дивизии и так далее. Информацию обо всех этих формированиях легко найти в разных исторических источниках — латвийских, российских, немецких.
В честь тех самых героев в 2012-м в Бауске поставили памятник — торжественно и с подачи официальных властей Латвии. Понятно, это осудили в России. Нейбургс в конце статьи указывает этот факт: "Посольство Российской Федерации поспешило распространить заявление с категорическим осуждением поддержки муниципалитета при строительстве памятника "боевикам полицейских батальонов Waffen SS", что якобы этот памятник — "памятник убийцам". Тогда, по словам Нейбургса, в том числе и в русских СМИ Латвии прозвучала "вводящая в заблуждение позиция". Что же, теперь благодаря этой публикации Нейбургса все, разумеется, становится на свои места. Или все же нет?
Легионеры СС боролись за химеру
Вот что рассказал Sputnik латвийский историк, издатель культурно-публицистического вестника "Клио", автор ряда книг и документальных фильмов Игорь Гусев.
"В нынешней Латвии история давно превратилась из науки в какие-то пропагандистские лозунги. Главное ведь не высказать факт, но его интерпретировать. Это для нас легионеры СС — "гитлеровцы", "нацисты" и прочее, а по мнению официальной власти и самого министерства обороны, они — "защитники свободной Латвии". Хотя профессионально забывается факт, что гитлеровское руководство никогда не обещало эту "свободу" Латвии — тем, кто за нее сражался. Фактически они сражались за химеру, созданную собственными фантазиями.
Этих несчастных легионеров можно назвать жертвами исторического процесса. Их, грубо говоря, "развели, как кроликов". Конечно, так: "о крупном разводе" истинных патриотов Латвии — министерство обороны и прочие большие ведомства говорить не могут, поэтому и придумывают красивые легенды о "борьбе за свободу". Якобы легионеры СС боролись за "светлое будущее" Латвии. Хотя никакого будущего у них не было бы, если бы победила Германия.
В этом плане литовцы оказались разумнее латышских националистов. Когда гитлеровцы попытались в Литве создать организацию, подобную латышскому легиону СС, наши соседи отказались. Литовцы тогда заявили: или вы нас признаете как равноправных партнеров, либо воюйте с Красной армией сами, а наше дело — сторона. Закончилось все тем, что гитлеровцы провели в Литве целый ряд репрессивных актов, а генерала Повиласа Плехавичюса с офицерами его штаба даже отправили в Саласпилсский лагерь…
Представители латвийских властей упорно замалчивают и такой факт, что, мягко говоря, далеко не все латыши поддерживали гитлеровский режим. Среди последних были, например, Константин Чаксте и его товарищи. Во время немецкой оккупации он и его единомышленники создали организацию сопротивления, в итоге Чаксте был арестован гестапо. И в нынешней Латвии, прославляя эсэсовцев, топчут память в том числе и таких героев, как Чаксте. Вы уж, официальные историки, разберитесь в своих чувствах. Впрочем, те уже разобрались.
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В начале XXI в Латвии цветет такая пещерная и совершенно дикая русофобия, что диву даешься! И автоматически, по логике, если Россия и русские — плохие, значит, те, кто с ними воевал, — хорошие, светлые и чистые. Результат — эта статья на сайте министерства обороны, как и все остальное, происходящее теперь в Латвии", — говорит в заключение Гусев.
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