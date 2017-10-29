Минобороны Латвии восхваляет героизм эсэсовцев - СМИ

РИА Новости Украина

Автор, с позволения сказать, исторической статьи небезызвестный персонаж Улдис Нейбургс — исследователь Латвийского музея оккупации. Тот самый герой современной Латвии, который, в частности, с благословения официальных властей давно и упорно занят переписыванием истории концлагеря в Саласпилсе, пишет Евгений Лешковский для Sputnik Латвия.

Мы о его "достойной" работе рассказывали на сайте Sputnik Латвия, а вскоре сможем оценить и новую экспозицию в галерее мемориального комплекса, построенного на месте лагеря. Нейбургс занят "историческим наполнением" этой экспозиции. И было бы странно, если бы "талант" Нейбургса ограничивался лишь этим. Он еще и в публицистике раскрылся, например, на сайте Министерства обороны ЛР — официальном источнике современной пропагандистской машины нашей небольшой державы.

Красная армия хотела… уничтожить Латвию

Латвийские СМИ уже пересказывают очередное творение Нейбургса — "Сражения латышских солдат за Бауску в августе и сентябре 1944 года". Статья вышла спустя некоторое время после того, как в октябре в Латвии многие отмечали освобождение Риги от нацистов. Как так?! Неправильно это. По Нейбургсу, освобождения, разумеется, не было, а пришла "злая советская оккупация". И вот как вторжению "оккупантов" противостояли бравые латышские парни, сражавшиеся в составе легиона СС на стороне гитлеровцев. Забежим вперед, они же в итоге все равно проиграли, но здесь важен, как говорится, контекст: сражались же, били, как умели, красного захватчика!

В конце лета и начале осени советские войска проводили операцию "Багратион". Это была одна из крупнейших за всю историю Великой Отечественной войны операция, и часть ее, как известно, пришлась на территорию Латвии. И тут "советские оккупанты" наткнулись близ городка Бауска на острые штыки смелых латышских легионеров.

Sputnik Латвия Шествие в честь латышских легионеров в Риге

Поименно вспомним…

Нейбургс пишет, как умело латышские солдаты в гитлеровской форме полтора месяца мешали советским продвигаться в сторону Риги. Нейбургс указывает, что длительное и изматывающее "сдерживание Красной армии в окрестностях Бауски предотвратило более быстрое занятие и уничтожение столицы Латвии".

Вот оно как! Нейбургс подчеркивает, что латышские солдаты плечом к плечу стояли вместе с немецкими, а еще вместе с ними воевали многие добровольцы из города Бауска и окрестностей.

Нейбургс констатирует факты, что среди гитлеровцев, защищавших Бауску и мешавших продвижению Красной армии к Риге, были, например, 380-й полк немецких гренадеров под командованием полковника Хербса, батальон под командованием начальника Баусского уезда и командира айзсаргов Улюкса, где было примерно 300 полицейских и айзсаргов 13-го Баусского батальона айзсаргов, к которым примкнули разные патриоты из Бауски.

Также противостояли Красной армии латышские полицейские батальоны 319-F и 322-F: они вместе с другими нацистскими подразделениями являлись передовой частью специально сформированной группы оберфюрера Гизеке. Другие герои — из 23-й латышского полицейского батальона в составе 215-й немецкой пехотной дивизии, из роты учебного батальона 15-й дивизии и так далее. Информацию обо всех этих формированиях легко найти в разных исторических источниках — латвийских, российских, немецких.

В честь тех самых героев в 2012-м в Бауске поставили памятник — торжественно и с подачи официальных властей Латвии. Понятно, это осудили в России. Нейбургс в конце статьи указывает этот факт: "Посольство Российской Федерации поспешило распространить заявление с категорическим осуждением поддержки муниципалитета при строительстве памятника "боевикам полицейских батальонов Waffen SS", что якобы этот памятник — "памятник убийцам". Тогда, по словам Нейбургса, в том числе и в русских СМИ Латвии прозвучала "вводящая в заблуждение позиция". Что же, теперь благодаря этой публикации Нейбургса все, разумеется, становится на свои места. Или все же нет?

Sputnik Латвия Шествие в честь латышских легионеров в Риге

Легионеры СС боролись за химеру

Вот что рассказал Sputnik латвийский историк, издатель культурно-публицистического вестника "Клио", автор ряда книг и документальных фильмов Игорь Гусев.

"В нынешней Латвии история давно превратилась из науки в какие-то пропагандистские лозунги. Главное ведь не высказать факт, но его интерпретировать. Это для нас легионеры СС — "гитлеровцы", "нацисты" и прочее, а по мнению официальной власти и самого министерства обороны, они — "защитники свободной Латвии". Хотя профессионально забывается факт, что гитлеровское руководство никогда не обещало эту "свободу" Латвии — тем, кто за нее сражался. Фактически они сражались за химеру, созданную собственными фантазиями.

Этих несчастных легионеров можно назвать жертвами исторического процесса. Их, грубо говоря, "развели, как кроликов". Конечно, так: "о крупном разводе" истинных патриотов Латвии — министерство обороны и прочие большие ведомства говорить не могут, поэтому и придумывают красивые легенды о "борьбе за свободу". Якобы легионеры СС боролись за "светлое будущее" Латвии. Хотя никакого будущего у них не было бы, если бы победила Германия.

В этом плане литовцы оказались разумнее латышских националистов. Когда гитлеровцы попытались в Литве создать организацию, подобную латышскому легиону СС, наши соседи отказались. Литовцы тогда заявили: или вы нас признаете как равноправных партнеров, либо воюйте с Красной армией сами, а наше дело — сторона. Закончилось все тем, что гитлеровцы провели в Литве целый ряд репрессивных актов, а генерала Повиласа Плехавичюса с офицерами его штаба даже отправили в Саласпилсский лагерь…

Представители латвийских властей упорно замалчивают и такой факт, что, мягко говоря, далеко не все латыши поддерживали гитлеровский режим. Среди последних были, например, Константин Чаксте и его товарищи. Во время немецкой оккупации он и его единомышленники создали организацию сопротивления, в итоге Чаксте был арестован гестапо. И в нынешней Латвии, прославляя эсэсовцев, топчут память в том числе и таких героев, как Чаксте. Вы уж, официальные историки, разберитесь в своих чувствах. Впрочем, те уже разобрались.

Sputnik Латвия Шествие в честь латышских легионеров в Риге

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В начале XXI в Латвии цветет такая пещерная и совершенно дикая русофобия, что диву даешься! И автоматически, по логике, если Россия и русские — плохие, значит, те, кто с ними воевал, — хорошие, светлые и чистые. Результат — эта статья на сайте министерства обороны, как и все остальное, происходящее теперь в Латвии", — говорит в заключение Гусев.

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