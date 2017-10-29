Каталония vs. Испания: кризис перешел в горячую фазу

РИА Новости Украина

В субботу каталонский кризис, где накануне парламент принял резолюцию о независимости региона, получил продолжение – Испания распустила женералитет мятежной провинции и ввела прямое правление в автономии.

Прежние власти во главе со знаменитым Карлесом Пучдемоном решениям Мадрида не подчиняются и призывают к "мирному сопротивлению". В то же время мировое сообщество в целом не поддерживает Каталонию. А в самой Барселоне продолжаются митинги сторонников и противников независимости.

Мадрид вводит прямое правление

Спустя час после решения парламента Каталонии сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

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В официальном государственном бюллетене, опубликованном в субботу, говорится также, что выполнять функции главы женералитета (правительства) Каталонии будет вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

"Председатель правительства страны (Мариано Рахой — ред.) принимает функции и полномочия, которые соответствуют (функциям — ред.) главы женералитета (Каталонии)", — говорится в заявлении и при этом отмечается, что председатель правительства "делегирует функции… вице-премьеру государства».

Кроме того, Совет министров Испании берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии, пишут РИА Новости.

Также утром в субботу стало известно, что глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо смещен с должности. Как поясняется в распространённом МВД Испании заявлении, это решение связано с "юридической ситуацией, в которой он находится".

В отношении Траперо ведется судебное расследование в связи с преступлениями, связанными с мятежом. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение в качестве предварительной меры изъять у него паспорт, запретить покидать территорию страны, кроме того, каждые 15 дней он должен являться в суд.

Кроме того, должностей лишились генеральный секретарь внутренних дел Каталонии Сесар Пуиг и генеральный директор полиции женералитета Пере Солер, о чем правительство Испании сообщило накануне. В этих случаях отставки связаны с их политическими действиями, говорится в документе, распространенном МВД.

Барселона не слушается

В свою очередь, отстраненный Мадридом Карлес Пучдемон отказался признавать решение правительства Испании.

"Эти решения противоречат воле, высказанной гражданами нашей страны на голосовании, которые прекрасно знают, что в демократическом обществе парламенты выбирают и отстраняют от должностей председателей правительств", — сказал он в специальном обращении в субботу.

"Мы намерены продолжать работать для выполнения демократических мандатов и в то же время добиваться максимальной стабильности и спокойствия, понимая трудности, которые предполагает подобный этап, по которому наша страна никогда не шла. По крайней мере, так, как она делает это сейчас. Я хочу призвать к терпению и настойчивости", — сказал Пучдемон.

"В эти первые часы граждане и гражданки поняли, что вход, в который мы вошли, мы должны защищать при помощи гражданского участия", — добавил он.

Кроме того, Пучдемон призвал каталонцев защищать объявление независимости, решение о котором было принято накануне каталонским парламентом, и делать это "мирным способом", "с демократическим сопротивлением применению 155 статьи" конституции.

Реакция мирового сообщества

Большинство стран мира выступили в поддержку территориальной целостности Испании. Например, Турция заявила, что осуждает провозглашение независимости парламентом Каталонии и уважает территориальную целостность Испании, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД страны.

"Мы внимательно следим за событиями в испанской автономии Каталонии. Шаг, который был сделан парламентом Каталонии, не является верным решением. С уважением относимся к территориальной целостности Испании, конституции страны и воле испанского народа. Принятое в одностороннем порядке решение парламента не соответствует конституции Испании, ее законам и не отражает волю населения региона", — отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Зато с готовностью рассмотреть вопрос о признании Каталонии выступили частично признанные Абхазия и Южная Осетия, непризнанный Карабах и французская Корсика, которая также известна своими сепаратистскими настроениями.

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"Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии", — заявил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Он добавил, что никто не вправе отказать жителям Каталонии в стремлении обрести собственное государство.

"Референдум — высшая форма демократического волеизъявления народа, и никто не вправе отказать каталонцам в стремлении к обретению собственного государства", — считает он.

Председатель ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони также приветствовал независимость Каталонии.

"Мы приветствуем рождение Республики Каталония и выражаем нашу солидарность с ее правительством и народом", — говорится в заявлении Таламони, опубликованном в микроблоге Twitter.

Он выразил сожаление, что "это историческое событие не происходит в спокойных условиях" и отметил, что на протяжении многих лет Мадрид отказывается учитывать стремление каталонцев к суверенитету.

В Барселоне не все за независимость

Впрочем, точно также нет единодушия и в самой Барселоне. В центре города вечером в пятницу прошла масштабная акция протеста сторонников сохранения Каталонии в составе Испании. Три человека получили легкие ранения в результате беспорядков, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos d’Esquadra.

В ходе акции противников независимости были выбиты стекла и двери здания, где расположена редакция радиостанции Catalunya Ràdio, которая, по мнению протестующих, распространяет недостоверную информацию.

Кроме того, несколько митингующих вошли в здание учебного заведения — института культуры CIC, где получили легкие ранения два преподавателя. Еще один инцидент произошел в одном из баров, есть пострадавший.

Кроме того, радикалы "бросали предметы в полицейское сопровождение митинга".

Никто не был задержан, сообщил представитель каталонской полиции.