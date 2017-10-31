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    Мадрид приостановил решение Каталонии о независимости

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (218)

    (обновлено: )1901
    По словам представителя Конституционного суд Испании, орган приостановил действие резолюции о независимости Каталонии, в одностороннем порядке провозглашенную парламентом автономного сообщества.
    Флаг Каталонии.
    REUTERS usana Vera

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии, в одностороннем порядке провозглашенную парламентом автономного сообщества, сообщил РИА Новости представитель КС.

    Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео
    Ruptly TV/Youtube
    Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео

    Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии, женералитет и парламент автономного сообщества были распущены. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

    Конституционный суд Испании в пятницу дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона.

    Пучдемон в субботу отказался признавать решение Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".

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