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    Степанюк: в чем разница между Каталонией и Донбассом

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    (обновлено: )439110
    В поведении властей Испании хорошо заметна разница между имперским менталитетом испанцев и комплексом неполноценности украинцев, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
    Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В субботу каталонский кризис, где накануне парламент принял резолюцию о независимости региона, получил продолжение – Испания распустила женералитет мятежной провинции и ввела прямое правление в автономии.

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    Прежние власти во главе с Карлесом Пучдемоном решениям Мадрида не подчиняются и призывают к "мирному сопротивлению". В то же время мировое сообщество в целом не поддерживает Каталонию. А в самой Барселоне продолжаются митинги сторонников и противников независимости.

    В то же время официальный представитель кабинета министров Испании Иньиго Мендес де Виго в ходе специального брифинга дал понять, что власти не собираются преследовать отправленное в отставку руководство Каталонии.

    В позиции Испании видна разница между имперским менталитетом испанцев и комплексом неполноценности украинцев, который они пытаются прикрывать спесью и гонором, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.

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    Испанцы до конца ведут себя в рамках закона, заявил он на своей странице в Facebook.

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    "1. Не объявляют каталонцев преступниками;

    2. Не формируют сотни агрессивных (ой, свидомых) испанцев, для наведения порядка в Каталонии;

    3. Дают шанс всем каталонцам участвовать в политической жизни Испании;

    4. Не запрещают политические партии;

    5. Не посылают войска, во всяком случае, пока", — перечислил эксперт.

    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman
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    Но самое главное, подчеркнул он, что испанская власть с уважением относится к политикам и населению Каталонии и пытается законными методами урегулировать ситуацию, тем более, что за независимость проголосовало меньшинство населения.

    "Кстати, население Каталонии говорит на своём языке, который не похож на испанский и никому даже в голову не приходит вводить обязательное обучение на испанском. Возможно, всё это и закончится силовым сценарием, но вины испанцев в этом точно не будет", — подытожил Степанюк.

    Скриншот с сайта Facebook

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