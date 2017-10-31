Сайты каталонских властей перестали работать

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Веб-сайты правительства (женералитета) Каталонии, его главы и заместителя председателя правительства перестали работать.

При попытке пройти по ссылкам govern.cat, president.cat и vicepresident.cat браузер выдает ошибку, сообщая что "сервер не найден".

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".

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Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии по обвинениям в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.