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    В мире

    Сайты каталонских властей перестали работать

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (217)

    2001
    При попытке пройти по ссылкам женералитета Каталонии, его главы и заместителя председателя правительства браузер выдает ошибку, сообщая что "сервер не найден".
    Флаг Каталонии
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    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Веб-сайты правительства (женералитета) Каталонии, его главы и заместителя председателя правительства перестали работать.

    При попытке пройти по ссылкам govern.cat, president.cat и vicepresident.cat браузер выдает ошибку, сообщая что "сервер не найден".

    Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании
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    Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

    Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".

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    Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии по обвинениям в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.

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