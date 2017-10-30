МИД Испании сообщил о возможном расширении автономии Каталонии

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис не исключил, что нынешний кризис в Каталонии может в итоге привести к расширению статуса автономии региона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Я исключаю независимость, но вовсе не большую автономию, даже если сейчас они уже являются одним из регионов с самыми широкими полномочиями и компетенциями не только в Испании, но и во всем мире", — заявил Дастис, отвечая на вопрос журналиста агентства о возможном исходе кризиса.

По словам министра, отстраненный от должности главы женералитета Карлес Пучдемон "теоретически" может принять участие в региональных выборах в декабре. "Я не знаю, какая судебная деятельность будет иметь место с настоящего времени до 21 декабря. Если он не будет помещен в тюрьму к этому времени, думаю, он не лишен права (участвовать в выборах — ред.)", — отметил Дастис.

Дастис предостерег сторонников независимости Каталонии от бойкотирования выборов, так как "они будут проведены по закону, значит, их результаты должны будут уважаться впоследствии".

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Пучдемон в субботу отказался признавать решение Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".