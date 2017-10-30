наверх
30.10.201708:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    МИД Испании сообщил о возможном расширении автономии Каталонии

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (214)

    (обновлено: )51
    Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис предостерег сторонников независимости Каталонии от бойкотирования выборов, так как "они будут проведены по закону, значит, их результаты должны будут уважаться впоследствии".
    Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис не исключил, что нынешний кризис в Каталонии может в итоге привести к расширению статуса автономии региона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    "Я исключаю независимость, но вовсе не большую автономию, даже если сейчас они уже являются одним из регионов с самыми широкими полномочиями и компетенциями не только в Испании, но и во всем мире", — заявил Дастис, отвечая на вопрос журналиста агентства о возможном исходе кризиса.

    Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео
    Ruptly TV/Youtube
    Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео

    По словам министра, отстраненный от должности главы женералитета Карлес Пучдемон "теоретически" может принять участие в региональных выборах в декабре. "Я не знаю, какая судебная деятельность будет иметь место с настоящего времени до 21 декабря. Если он не будет помещен в тюрьму к этому времени, думаю, он не лишен права (участвовать в выборах — ред.)", — отметил Дастис.

    Дастис предостерег сторонников независимости Каталонии от бойкотирования выборов, так как "они будут проведены по закону, значит, их результаты должны будут уважаться впоследствии".

    Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

    Пучдемон в субботу отказался признавать решение Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Волкера: США воспринимают как угрозу ситуацию в Украине — Бортник. Видео
    Новое вече под Радой и ультиматум Порошенко
    Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании
    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Фонтан кипятка в Киеве. Масштабная авария теплотрассы. Видео
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука