В Сеуле заявляют о подготовке КНДР к новым ракетным испытаниям

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Северная Корея вывезла несколько межконтинентальных баллистических ракет из расположенного в Пхеньяне военного завода, что может быть признаком подготовки к испытанию термоядерной боеголовки в Тихом океане, утверждает в субботу влиятельная и старейшая южнокорейская газета "Тона ильбо".

Ссылаясь на источники в президентской администрации Южной Кореи, газета пишет, что несколько ракет были вывезены из Института вооружений в пхеньянском районе Саным-дон. Речь идет о заводе, где, как считается, были изготовлены уже прошедшие испытания баллистические ракеты типа "Хвасон".

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"Тона ильбо" связывает вывоз ракет с завода с недавним заявлением главы МИД КНДР Ли Ён Хо в Нью-Йорке о том, что в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа северокорейский лидер Ким Чен Ын может пойти на беспрецедентные меры, в том числе испытание в Тихом океане термоядерного боезаряда.

"Нужно проследить, не связан ли нынешний вывоз ракет из Института вооружений в Саным-доне с дополнительными провокациями", — приводит газета слова неназванного источника в администрации президента Южной Кореи.

Как сообщалось ранее, в Южной Корее считают, что новое ядерное или ракетное испытание КНДР может провести по случаю отмечаемой 10 октября годовщины основания Трудовой партии Кореи.

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Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.