Меркель и Трамп согласились, что давление на КНДР надо усилить

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре согласились, что дипломатическое и политическое давление на КНДР должно быть усилено, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

"Центральной темой разговора стал нынешний кризис вокруг КНДР. Канцлер подчеркнула, что все средства для мирного решения конфликта должны быть использованы. В этой связи канцлер и президент выразили согласие, что дипломатическое и политическое давление на режим в КНДР должно быть усилено", — говорится в заявлении пресс-службы.

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Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.