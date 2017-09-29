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    Меркель и Трамп согласились, что давление на КНДР надо усилить

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (704)

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    Канцлер ФРГ и президент США в телефонном разговоре выразили согласие, что дипломатическое и политическое давление на режим в КНДР должно быть усилено.
    Встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Архивное фото
    REUTERS Joshua Roberts

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре согласились, что дипломатическое и политическое давление на КНДР должно быть усилено, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
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    "Центральной темой разговора стал нынешний кризис вокруг КНДР. Канцлер подчеркнула, что все средства для мирного решения конфликта должны быть использованы. В этой связи канцлер и президент выразили согласие, что дипломатическое и политическое давление на режим в КНДР должно быть усилено", — говорится в заявлении пресс-службы.

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    Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

    Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

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