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    Минфин США ужесточит санкции против банков и нефтегазовых компаний РФ

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    США - Россия: санкции преткновения (562)

    (обновлено: )4701
    Закон, ранее подписанный президентом США, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней.
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Министерство финансов США выпустило директивы, согласно которым ограничения на финансирование банков и компаний нефтегазового сектора РФ в соответствии с новым законом о санкциях вступят в силу с 28 ноября.

    Владимир Воля
    Скриншот с Youtube
    США проиграли, проголосовав за санкционный закон - Воля

    Закон, принятый ранее парламентом и подписанный президентом США, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

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    "Предшествующие версии Директивы 1 (в отношении российских банков, попавших под санкции — Ред.) запрещали те же самые действия, но срок привлечения долга не должен был быть больше 90 дней (версия от 16 июля 2014 года) и 30 дней (версия от 12 сентября 2014 года)", — объясняет Минфин США. Теперь этот срок, согласно инфографике министерства, сокращается до 14 дней.

    Срок финансирования энергетических компаний РФ, попавших ранее в санкционный лист, новая версия второй директивы (от 29 сентября 2017 года) сокращает до 60 дней с 90 дней (версия директивы от 16 июля 2014 года).

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    Изменения, согласно опубликованным документам, вступят в силу с 28 ноября.

    Как пишет AFP, под удар попадают такие крупные российские банки, как "Сбербанк", "Внешэкономбанк", "Росэксимбанк" и "ВТБ Банк", а также энергетические гиганты, включая "Газпром", "Лукойл" и "Транснефть".

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