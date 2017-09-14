Глава МИД ФРГ увязал ввод миротворцев с ослаблением санкций РФ

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Идею о введении миротворцев в Украину надо как можно скорее начинать обсуждать в ООН, в случае ее успеха санкции в отношении России нужно будет смягчить, заявил в интервью Spiegel Online глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Габриэль напомнил, что на этой неделе идею о размещении миротворцев на Украине обсуждали канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.

"Теперь нам необходимо быстро начать переговоры в Нью-Йорке. Если это будет успешным и мы сможем реализовать это быстро, мы должны, конечно, быстро продвигаться — путем ослабления первоначальных санкций", — сказал глава МИД ФРГ.

"Я сделал предложение о поэтапном смягчении санкций в случае поэтапной реализации "Минска" ровно год и день назад. Довольно нереалистично говорить: только когда "Минск" будет выполнен на 100%, последуют другие шаги. Действительно, устойчивое, долговременное перемирие было бы важным шагом", — добавил Габриэль.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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Киев в то же время считает, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины Петр Порошенко во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Позднее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.