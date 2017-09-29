Независимость Каталонии: экономические проблемы

Елена Шестернина, Мадрид – для РИА Новости Украина

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

"Хватит кормить"

Один из главных аргументов, которые приводят каталонские власти в защиту объявления независимости, коротко можно определить как "хватит кормить остальную Испанию". Каталония действительно очень богатый регион, ее доля в испанском ВВП в 2016 году составила 19%, при этом доход на душу населения – 28 600 евро, четвертое место в стране после Мадрида, Страны басков и Наварры. Средний доход на душу населения в Испании – 24 тысячи евро в год.

В Каталонию поступают 14% от всех инвестиций в страну, правда, она сильно уступает по этому показателю Мадриду, который получает 64% инвестиций.

С безработицей в автономном сообществе дела обстоят лучше, чем во многих других испанских регионах: если в среднем по стране 17,2%, то в Каталонии – 13,2%. Проблема с безработицей во многом решается за счет туристического сектора. В 2016 году Каталонию посетили 18 миллионов туристов (всего Испанию – 75,6 миллиона), барселонский аэропорт Эль-Прат перевез 44 миллиона пассажиров.

Помимо туризма развиты сельское хозяйство, химическая промышленность и автомобилестроение, здесь же находятся крупнейшие порты Испании. Порт в Барселоне по объемам грузоперевозок третий в Испании после Альхесираса и Валенсии, и один из крупнейших во всем Средиземноморье по числу принимаемых круизных лайнеров.

Чем больше зарабатываешь – тем больше платишь в казну, таковы правила. В результате разница между тем, что платит и что получает Каталония из испанского бюджета, по данным министерства финансов Испании, составляет 9,9 миллиарда евро (5% ВВП Каталонии). Женералитет приводит цифру на порядок выше – 16 миллиардов.

Однако правительство Каталонии не упоминает другие цифры. Почти 30% всех денег, выделенных государством на спасение экономики в условиях кризиса, пришлось именно на Каталонию. Общая сумма – 67,4 миллиарда евро.

Большой проблемой остается долг – более 35% ВВП автономного сообщества (в 2016 году ВВП составил 212 миллиардов евро), это третье место в стране после Валенсии и Кастилии-Ла-Манчи. Дыра в каталонском бюджете увеличивается с каждым годом. В 2007 году долг составлял 15,8 миллиарда, за 10 лет он вырос на 378%, достигнув в первом квартале нынешнего года 75,4 миллиарда евро.

Потери "независимости"

Испанские власти предупреждают: в случае объявления независимости Каталония может потерять до 30% своего ВВП, экспорт резко упадет, а безработица грозит удвоиться.

"Независимость Каталонии абсолютно бессмысленна с экономической точки зрения", — заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос, уверенный, что "этот сценарий (отделения от Испании) не осуществится".

"Каталония не перестанет быть частью ЕС и еврозоны, поскольку она останется частью Испании. Другой сценарий абсолютно не рассматривают инвесторы и рынки", — полагает министр.

Президент каталонской предпринимательской ассоциации Empresaris de Catalunya, в которую входят 300 компаний региона, Жозеп Боу утверждает иное: иностранные инвестиции в регион заморожены, с 2008 года в Каталонии стало на 2 624 компании меньше (разница между новыми и теми, которые закрылись или ушли из региона), в Мадриде число новых компаний за это же время удвоилось. Он обратил внимание, что иностранные инвесторы не спешат вкладывать в каталонскую экономику: если в 2016 году рост иностранных инвестиций в целом по Испании составил 12%, то в Каталонию — 8%.

"Но больше всего нас заботит, что этот "процесс независимости" ведется не для улучшений, не для того, чтобы прийти к каким-то соглашениям, а чтобы расколоть, оторвать Каталонию от Испании. Предпринимателей заботит именно это. Если Каталония уходит из Испании, она уходит и из ЕС", — напомнил Боу.

По его словам, в случае отделения Каталонии к этой территории не будут применимы никакие общеевропейские договоры — регион может поставить крест на свободном перемещении внутри Европы товаров, услуг, рабочей силы и капитала, забыть о еврозоне.

Президент ассоциации испанских предпринимателей Circulo de empresarios Хавьер Вега де Сеоане привел еще одну цифру: только за последние пять лет Каталония недосчиталась 1,6 тысячи компаний, хотя он и признал, что происходит это не только из-за действий властей автономного сообщества, но и потому, что в других испанских регионах более выгодное налогообложение.

"Предприниматели не занимаются политикой, но нам необходима институционная база, гарантии, мы заинтересованы в стабильности, которая позволит нам спокойно заниматься бизнесом. Каталонии выгодно оставаться в ЕС, да и предприниматели заинтересованы в том, чтобы работать на территории, где выполняются законы", — говорит де Сеоане.

Испанские власти готовы поменять правила игры

В четверг министр экономики Испании Луис де Гиндос четко дал понять: ради решения каталонского вопроса Испания готова поменять правила игры и вести диалог об изменении системы финансирования автономных сообществ, в том числе Каталонии, к которой, по словам испанского министра, Мадрид относится "как мать, а не мачеха".

"Мы не слепые, мы знаем, что есть недовольство в части каталонского общества… Не существует ничего, высеченного в камне, существуют лишь правила", — заявил де Гиндос.

Банк Испании считает, что политическая ситуация вокруг Каталонии может негативно повлиять на доверие инвесторов, однако не считает, что этот эффект будет долговременным или составит большую проблему для экономического роста страны. Согласно прогнозам, опубликованным Банком Испании в четверг, ВВП Испании в следующем году вырастет на 2,5%, а в 2019 – на 2,2%.