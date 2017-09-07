Климкин раскритиковал Германию за предложение отменить санкции против РФ

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung подверг критике предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля о постепенном снятии санкций с России после установления перемирия на востоке Украины и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

"Подобные сигналы очень вредны. Недавние заявления можно рассматривать только как заигрывание с Кремлем", — сообщил газете Климкин.

Он также потребовал "сплоченной позиции мирового сообщества до тех пор, пока последний русский солдат не покинет территорию Украины".

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в беседе с изданием назвал идею Габриэля об отмене санкций схожей с политикой Западных держав в отношении Адольфа Гитлера и территориальных притязаний нацистской Германии в 1938 году.

Во вторник Габриэль заявил, что размещение миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон в Донбассе может способствовать отмене антироссийских санкций.