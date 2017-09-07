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    Политика

    Климкин раскритиковал Германию за предложение отменить санкции против РФ

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (46)

    (обновлено: )27306
    Министр иностранных дел Украины заявил, что подобные заявления (размещение миротворцев в Донбассе может способствовать отмене антироссийских санкций -Ред.) рассматриваются только как заигрывание с Кремлем.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung подверг критике предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля о постепенном снятии санкций с России после установления перемирия на востоке Украины и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Associated Press Hussein Malla
    На линии огня. Миротворческие миссии ООН. Справка

    "Подобные сигналы очень вредны. Недавние заявления можно рассматривать только как заигрывание с Кремлем", — сообщил газете Климкин.

    Он также потребовал "сплоченной позиции мирового сообщества до тех пор, пока последний русский солдат не покинет территорию Украины".

    Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в беседе с изданием назвал идею Габриэля об отмене санкций схожей с политикой Западных держав в отношении Адольфа Гитлера и территориальных притязаний нацистской Германии в 1938 году.

    Во вторник Габриэль заявил, что размещение миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон в Донбассе может способствовать отмене антироссийских санкций.

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