"Достойна изучения". США об идее размещения миротворцев в Донбассе

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КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Идея размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины достойна изучения, она должна обладать широким мандатом, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.

"Мы поддерживаем усилия партнеров по "нормандскому формату" в реализации минских соглашений. Мы считаем, что возможность миротворческих сил ООН для восточной Украины достойна изучения как средство защиты граждан Украины, независимо от этнической принадлежности или национальности, и как путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметил американский дипломат.

В госдепе подчеркнули, что "любая такая сила должна обладать широким мандатом" для обеспечения мира и безопасности "на всей оккупированной территории на Украине, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или институционализации подразделений внутри Украины".

"Наши цели ясны: восстановить территориальную целостность Украины и защитить украинцев независимо от их религии, этнической принадлежности или языка. Мы считаем важным улучшить ситуацию с безопасностью в качестве первого шага, и неоднократно призывали Россию обеспечить реальное и долговременное прекращение огня, развести (силы) по линии соприкосновения, вывести тяжелое вооружение и обеспечить полный, беспрепятственный и безопасный доступ для международных наблюдателей, в том числе на международной границе", — добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что Киев считает необходимым снова вернуться к идее введения в зону конфликта миротворческой миссии ООН в связи с обострением ситуации в Донбассе.

В самой организации заявляли, что ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.