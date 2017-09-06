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    Политика

    Позицию Киева по миротворцам передали ООН

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (41)

    (обновлено: )215
    Пресс-служба постоянного представительства Украины разместила в соцсети фотографии документов, которые переданы в ООН относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Associated Press Hussein Malla

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Позицию Киева по миротворцам в Донбассе передали Генеральному секретарю и главе Совета безопасности ООН, сообщает в среду пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН.

    "Сообщили Генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности ООН позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.)", — говорится в сообщении представительства в Twitter.

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    Также в микроблоге разместили фотографии документов, которые передали в ООН.

    ​Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен презентовать на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. Замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что Киев считает необходимым снова вернуться к идее введения в зону конфликта миротворческой миссии ООН в связи с обострением ситуации в Донбассе. В самой организации заявляли, что ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.

    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Введение миротворцев на Донбасс: кто выиграет, кто проиграет?

    Президент РФ Владимир Путин в минувший вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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    В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.

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