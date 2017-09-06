Позицию Киева по миротворцам передали ООН

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Позицию Киева по миротворцам в Донбассе передали Генеральному секретарю и главе Совета безопасности ООН, сообщает в среду пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН.

"Сообщили Генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности ООН позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.)", — говорится в сообщении представительства в Twitter.

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Также в микроблоге разместили фотографии документов, которые передали в ООН.

Довели до відома Генерального секретаря та Голови Ради Безпеки ООН позицію України щодо миротворчої місії ООН в ОРДЛО pic.twitter.com/RnQOVTXJGJ — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 6 сентября 2017 г.

​Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен презентовать на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. Замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что Киев считает необходимым снова вернуться к идее введения в зону конфликта миротворческой миссии ООН в связи с обострением ситуации в Донбассе. В самой организации заявляли, что ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.

Президент РФ Владимир Путин в минувший вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.