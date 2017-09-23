Канада работает над снятием запрета на торговлю оружием с Украиной

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Канада работает над законопроектом, которое отменит действующий запрет на продажу Украине оружия, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Укринформ".

"Относительно механизма Автоматического контрольного списка стран по огнестрельному оружию мы продвигаемся вперед", — сказал Трюдо на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

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При этом канадский премьер подчеркнул, что для включения в этот список Украина должна отвечать ряду критериев: "Существует процесс, предусматривающий достижение серии критериев, но мы работаем над этим".

При этом Трюдо не стал называть конкретных дат, когда этот процесс может завершиться.

Список (Automatic Firearms Country Control List) определяет страны, в которые Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие. Сейчас в него включены 35 стран, среди которых Ботсвана, Россия, Саудовская Аравия и Колумбия, но нет Украины. После подписания в начале апреля "Договоренности об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады", глава оборонного ведомства Канады Харджит Саджан заявил, что для Украины открытие канадского рынка оружия станет "следующим шагом сотрудничества", однако, до сих пор этого не произошло.

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Как сообщалось, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в котором, среди прочего, присутствует пункт о помощи Украине. По словам президента Петра Порошенко, это "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера".

Отметим, в России ранее также заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность".