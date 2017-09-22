Тиллерсон обвинил РФ в нарушении договора по нераспространению оружия

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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"Мы призываем Россию изучить, как она может лучше поддержать усилия по нераспространению", — сказал Тиллерсон на заседании СБ ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения. По его словам, США и РФ разделяют особую ответственность за поддержание режима нераспространения в мире. Он также упомянул о совместных программах в этой области.

"К сожалению, в последние годы Россия иногда действовала таким образом, который ослабляет глобальные нормы и подрывает принцип ответственности наций. Примеры этого включают нарушение (Россией) собственных обязательств по договору ДРСМД, несоблюдение гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны, воспрепятствование усилиям развивать наследие прошлых усилий по ядерной безопасности, а также попытки ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ", — заявил Тиллерсон на заседании СБ ООН.

"Если Россия хочет восстановить свою роль заслуживающего доверия действующего лица в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи, она может доказать свои намерения соблюдением своих обязательств по ядерной безопасности и контролю над вооружениями", — добавил Тиллерсон.

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Москва в прошлом отрицала обвинения США в нарушении Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не уверен в "окончательном успехе" договора о нераспространении ядерного оружия.