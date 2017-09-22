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    Политика

    Климкин не уверен в успехе договора о нераспространении ядерного оружия

    (обновлено: )2
    Министр иностранных дел Украины заявил, что "через 50 лет после вступления в силу договора вероятность применения ядерного оружия сохраняется".
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является ключевым элементом обеспечения коллективной безопасности в мире, но за время своего существования он не достиг "окончательного успеха", считает глава МИД Украины Павел Климкин.

    Президент США Дональд Трамп на Геассамблее ООН.
    REUTERS Kevin Lamarque
    А Трамп – против. Мировой конфликт из-за соглашения по Ирану

    "Удалось ли добиться окончательного успеха (ДНЯО)? В этом я не уверен", — сказал Климкин на заседании СБ ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения.

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    По его словам, "через 50 лет после вступления в силу договора вероятность применения ядерного оружия сохраняется". "Более того, некоторые государства все еще стремятся обзавестись собственным ядерным оружием", — отметил он.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Украина укрепила позиции в мире, отказавшись от ядерного оружия. 

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