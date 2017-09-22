Климкин не уверен в успехе договора о нераспространении ядерного оружия

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является ключевым элементом обеспечения коллективной безопасности в мире, но за время своего существования он не достиг "окончательного успеха", считает глава МИД Украины Павел Климкин.

"Удалось ли добиться окончательного успеха (ДНЯО)? В этом я не уверен", — сказал Климкин на заседании СБ ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения.

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По его словам, "через 50 лет после вступления в силу договора вероятность применения ядерного оружия сохраняется". "Более того, некоторые государства все еще стремятся обзавестись собственным ядерным оружием", — отметил он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Украина укрепила позиции в мире, отказавшись от ядерного оружия.