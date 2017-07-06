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    Тиллерсон: сотрудничество США и РФ в Сирии - способность к прогрессу

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    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что Штаты и РФ достигли прогресса по созданию деконфликтных зон в Сирии, которые смогли предотвратить взаимное нанесение ущерба.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сотрудничество США и России по созданию деконфликтных зон в Сирии — свидетельство их способности добиваться дальнейшего прогресса.

    REUTERS Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
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    "США и Россия уже достигли прогресса по созданию деконфликтных зон в Сирии, которые смогли предотвратить взаимное нанесение ущерба. Наши военные лидеры сотрудничали друг с другом, чтобы обеспечить отсутствие инцидентов между нашими странами на сирийском поле действий", — заявил глава госдепа.

    "Там, где были небольшие инциденты, они их разрешали быстро и мирно", — добавил он.

    По словам Тиллерсона, "это сотрудничество по деконфликтным зонам является свидетельством того, что наши страны способны достичь дальнейшего прогресса".

    Ранее Тиллерсон заявил, что на России лежит ответственность за предотвращение использования правительством Сирии химического оружия.

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