Госдеп подтвердил визит Тиллерсона в Киев

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Госдепартамент США подтвердил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко 9 июля.

Читайте также: Трамп, Путин – встреча в верхах: Сирия, Украина и кое-что еще

"Секретарь Тиллерсон нанесет официальный визит в Киев (Украина) 9 июля, где он встретится президентом Порошенко", — говорится в сообщении ведомства.

"Госсекретарь вновь подтвердит обязательства Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать выполнение реформ, которые укрепят экономический, политический и военный потенциал Украины", — отмечается в сообщении госдепа.

Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часа.