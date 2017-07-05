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    Госдеп подтвердил визит Тиллерсона в Киев

    (обновлено: )4401
    Как сообщил Госдепартамент США, "госсекретарь вновь подтвердит обязательства Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать выполнение реформ".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Госдепартамент США подтвердил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко 9 июля.

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    "Секретарь Тиллерсон нанесет официальный визит в Киев (Украина) 9 июля, где он встретится президентом Порошенко", — говорится в сообщении ведомства.

    "Госсекретарь вновь подтвердит обязательства Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать выполнение реформ, которые укрепят экономический, политический и военный потенциал Украины", — отмечается в сообщении госдепа.

    Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часа.

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