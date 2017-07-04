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    Тиллерсон на этой неделе посетит Киев с коротким визитом

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    Визит госсекретаря США в Украину считается достижением украинской дипломатии, так как он важен на фоне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В ближайшее воскресенье в Украину прибудет госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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    Сообщается, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часов. Пока неизвестно, с кем госсекретарь США встретится в Киеве.

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    В то же время визит госсекретаря считается достижением украинской дипломатии, он важен на фоне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в кулуарах саммита G20.

    Ранее президент Петр Порошенко сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наработки в Вашингтоне". Также в этом месяце ожидается визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

    Кроме того, ранее глава государства анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.

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