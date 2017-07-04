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    Порошенко обсудит с Тиллерсоном "противодействие российской агрессии"

    (обновлено: )18503
    Президент Украины обсудит с госсекретарем США вопросы "укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины".
    Президент Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Украину, который состоится 9 июля, проведет встречу с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

    Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часа.

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    "Во исполнение договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов Америки 9 июля в Украине с визитом будет находиться государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы президента, стороны также рассмотрят вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время визита Порошенко в США 20-21 июня.

    Президент Украины ранее сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наработки" после поездки Порошенко Вашингтон.

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    Также в этом месяце в Киеве ждут с визитами генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Кроме того, украинский президент анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.

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