Миражи, мифы, фантазии. Несколько слов о заграничных друзьях Порошенко

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед, для РИА Новости Украина

Недавно в социальных сетях я стала свидетельницей дискуссии о выступлении Порошенко в Верховной Раде в честь годовщины Конституции Украины. Хорошо разбирающиеся в истории люди указали на неточности и откровенные выдумки, допущенные украинским президентом в своей речи. "Адвокатом дьявола" выступал украинский политолог Мишин, который отбил все нападки на своего подзащитного буквально одной фразой: "Порошенко все это знает, но населению нужны мифы".

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И чем дольше следишь за шагами украинского руководства в информационном пространстве, тем больше убеждаешься, что генерирование "мифов, нужных населению", и является основным направлением его деятельности. Чего бы это ни касалось: социально-экономических вопросов, ситуации вокруг Донбасса или зарубежных контактов.

Голый король

Поездку украинского президента в Вашингтон уже давно разобрали по косточкам, поминутно подсчитали хронометраж его пребывания в Белом доме и проанализировали с точки зрения, эффективности использования денег украинских налогоплательщиков. Выводы, прямо скажем, неутешительные.

Экс-регионал, а ныне – "независимый политолог" Тарас Черновол анонсировал ее как визит, наивысший по статусу: "рабочий визит по протоколу государственного: продолжительность 2-3 дня, осуществление всех мероприятий государственного протокола, кроме нескольких особых деталей во время встречи в аэропорту и проезда кортежа; полноценные переговоры с президентом, надлежащий уровень других встреч и то документальное, что должно остаться в сухом остатке". А придворный политтехнолог Тарас Березовец и вовсе объявил, что Дональд Трамп, давая согласие принять Порошенко, чуть ли не чистит свою карму: "Визит Петра Порошенко также нужен для отбеливания имиджа президента США. Поэтому для Белого дома он не менее важен, чем для Киева".

Мне за время дипломатической работы пришлось готовить десятки самых разнообразных визитов украинских официальных лиц, и я могу ответственно заявить, что ни один официальный визит не начинается, если с первым лицом государства на момент его начала не согласована вся детальная программа поездки. Порошенко же, вылетая в Вашингтон, даже не имел представления о том, примет ли его американский президент. Как сообщал накануне вылета за океан украинского "борта № 1" "Голос Америки", о том, что состоится встреча украинского президента с вице-президентом США Майклом Пенсом, было известно, но "неизвестно, встретится ли с Порошенко президент Дональд Трамп". И лишь по прилету удалось согласовать эту встречу.

REUTERS Aaron P. Bernstein Визит Порошенко в Вашингтон

Разумеется, своим анонсом Черновол "попал пальцем в небо": самолет Порошенко приземлился не в аэропорту, а на военной авиабазе, где его прилет никто не освещал, глава американского государства с супругой не просто не встречали его и М.Порошенко, а "первая леди Украины" даже не летала за океан. Об "осуществлении мероприятий государственного протокола" говорит тот факт, что украинский флаг не присутствовал не только в кабинете Трампа, но и вообще нигде. В здании Белого дома Порошенко пребывал менее сорока минут, потратив основное время на беседу с Пенсом, а "полноценные переговоры" глав государств проходили в формате "забежать на огонек" и длились менее шести минут, значительная часть которых была потрачена на совместное фотографирование.

Апофеозом унижения украинского президента стала его "подзаборная" пресс-конференция, на которую не вышел ни один американский чиновник. Если же говорить о "документальном сухом остатке", то он обернулся дымом "мифа для народа" о "фантастическом, мощном, как никогда" наряде голого короля.

Королева и львовский мусор

Привезя украинцам "руку, которую пожимал Трамп", как метко оценили результат заокеанского вояжа, украинский президент отправился в Париж, чтобы обаять только что избранного французского президента. В отличие от Трампа, Макрон его принял по-человечески и соизволил действительно долго беседовать с гостем. Коллеги-президенты много улыбались, галантный француз расточал комплименты и говорил именно то, что хотел услышать Петр Алексеевич. Особенно приятно это выглядело на фоне ухудшающегося отношения ЕС и Германии к украинским руководителям, не ударяющим палец о палец, чтобы продолжать реформы и бороться с коррупцией. В общем, два красавца-мужчины нашли друг друга.

Приятный собеседник со всем своим неофитским пылом рвался в бой, грозясь быстренько разобраться в том, что происходит в Донбассе, и поразить мир собственный планом урегулирования ситуации на востоке Украины. Вдохновленный речами Макрона, украинский президент разразился привычным набором никому не нужных идей о вооруженном контингенте ОБСЕ и ужесточении санкций против России. Но какие бы симпатии ни испытывал к гостю глава Пятой Республики, как бы ни хвалила французская кукушка украинского партнера за комплименты о будущем вкладе Франции в возможные решения "нормандского формата" и грядущем торжестве "формулы Макрона", ему пришлось напомнить Петру Алексеевичу о том, что обязательства по "Минску-2" придется исполнять.

Поговорили и о возможных инвестициях французов, бизнес которых на Украине регулярно "щемят" рейдеры. Причем инвестициях в очень злободневную для "культурной столицы Украины" мусорную отрасль. Но этот "миф для народа" был не главным. Главное, что привез украинцам из Парижа Порошенко, помимо "плеча, к которому прижимался Макрон", было признание французским президентом мифа об "украинке на французском престоле". А что делать? Народу нужны не инвестиции, не подъем экономики, не совместные проекты, а именно мифы!

Ключевая фигура

Энтузиазм Макрона, решившего добиться прорыва в переговорах "нормандской четверки", конечно, достоин похвалы. Но насколько серьезны перспективы очередных переговоров глав государств – участников этого процесса? И насколько велика роль в них украинского президента?

Какие бы мифы ни генерировали Порошенко и его окружение, но реально украинский вопрос будет решаться тремя людьми: Трампом, Меркель и Путиным. Еще во время французской президентской избирательной кампании звучало весьма обоснованное мнение о том, что Макрон в европейской политике будет послушно следовать в фарватере Германии и ее канцлера. Останется ли им Ангела Меркель на четвертый срок, вопрос спорный, но до выборов в этом году именно она решает, что выгодно Германии и Европе.

Но и взгляд на украинскую проблему канцлера ФРГ серьезно зависит от позиции США, так что ключевой будет уже анонсированная встреча Трампа и Путина в рамках саммита G20 в Гамбурге. И лишь с учетом ее результатов Меркель сможет отстаивать свою позицию на встрече в рамках "нормандского формата".

Поскольку в списке гостей "большой двадцатки" фамилии Порошенко не значится, решаться все будет без Украины, уже давно превратившейся из субъекта глобальной политики в ее объект. Не планируется (пока, по крайней мере) на полях саммита и встречи в рамках "нормандской четверки", хотя телефонные консультации ее участников ведутся, и не исключено, что украинская проблема будет обсуждаться в ходе возможных личных встреч Путина с Меркель и Макроном.

То есть реальностью, а не "мифом, необходимым народу", является то, что мнение Порошенко выслушивается его европейскими и отчасти американскими визави, но решения о судьбе Украины они будут вырабатывать без его участия. И даже если Трамп, Меркель, Макрон "выступят единым фронтом", полностью поддержав точку зрения отсутствующего Порошенко, какие-либо подвижки произойдут лишь в случае согласия с ними российского президента.

Почем опиум для народа?

Население страны не может существовать без хороших новостей, иначе оно разуверится в своих властителях. Именно генерацией подобной "святой лжи" в форме "необходимых населению мифов" и заняты украинские руководители.

Только всем хорошо известно, что власть, выстроенная на фундаменте из лжи, обязательно рухнет, похоронив под собой тех, кто эту ложь сделал основным элементом своей политики.

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