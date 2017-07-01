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    Порошенко поздравил нового председателя в Совете ЕС

    (обновлено: )5102
    Порошенко призвал эстонское председательство укреплять отношения Украины с ЕС, способствовать реформам и поддерживать восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Украинский президент Петр Порошенко поздравил Эстонию с началом ее председательства в Совете ЕС. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

    Порошенко призвал "укреплять отношения Украины и ЕС".

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    Эстония будет председательствовать в Совете ЕС с июля по декабрь 2017 года. Во время ее председательства, 24 ноября, в Брюсселе пройдет очередной саммит Восточного партнерства, в котором участвуют Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

    "Глава государства также направил поздравление президенту Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю начала председательства Эстонии в Совете Европейского Союза с 1 июля 2017 года. Петр Порошенко призвал эстонское председательство и в дальнейшем укреплять отношения Украины с ЕС, способствовать реформам и поддерживать восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, Порошенко также направил письмо-благодарность и поздравление президенту Мальты Мари-Луиз Колейро Прека по случаю успешного завершения председательства Мальты в Совете ЕС. Украинский президент поблагодарил Мальту за поддержку безвизового режима для граждан Украины.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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