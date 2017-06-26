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    Общество

    Названа причина отказа семье из Украины в поездке по безвизу

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (607)

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    Автобусная компания возложила ответственность за инцидент, который произошел во время посадки на рейс Киев - Варна, на проводника, назвав поведение сотрудника "некомпетентным".
    Автобусная компания Ecolines. Архивное фото
    Ecolines/Facebook

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Компания Ecolines, которая владеет европейской сетью международных автобусных пассажирских перевозок, извинилась за отказ четырем украинцам в перевозке в Болгарию по безвизу.

    Инцидент произошел 24 июня. О нем сообщила Ольга Ленц, приведя фотодоказательство – билет с записью об отказе. По ее словам, в автобус, в частности, не пустили 12-летнюю пассажирку с биометрическим паспортом, в котором не было визы. Проводница свое решение объяснила тем, что у компании "свои законы".

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    "Проводник допустил ошибку, выполняя свои обязанности. Правила безвизового режима действуют довольно короткое время, отсутствие опыта и повлекло некомпетентное поведение проводника во время посадки на рейс Киев — Варна", — говорится в сообщении компании в Facebook.

    ECOLINES/Facebook, 26 июня 2017

    В пресс-службе компании сообщили, что в настоящее время пытаются связаться с семьей – Сергеем, Ириной, Александром и Дарьей — для обсуждения предоставления компенсации за неиспользованную поездку.

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    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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