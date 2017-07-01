Эстония начинает председательствовать в Совете ЕС

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Эстония вступает в права председателя Совета ЕС в субботу, переняв этот пост у Мальты. Председательство страны продлится до 31 декабря.

Постпреды стран-членов ЕС в 2016 году решили, что Эстония будет председательствовать в Совете во второй половине 2017 года вместо Великобритании, которая отказалась от председательства в связи с Brexit. Ранее Эстония должна была председательствовать сразу после Великобритании.

В обязанности страны-председателя входит организация заседаний Совета и деятельности рабочих групп: составление повесток дня, руководство заседаниями и встречами, выяснение общих позиций в ходе обсуждений, представление и заключение соглашений на переговорах Европейской комиссии и Европейского парламента.

Правительство Эстонии 29 июня утвердило программу председательства, которая, по словам премьер-министра Юри Ратаса, отражает желание Эстонии поддерживать Европейский союз единым, сильным и смотрящим в будущее. Программа состоит из четырех приоритетных областей: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободный обмен данными, вовлекающее и устойчивое развитие Европы, где каждому человеку обеспечены равные возможности.

По мнению Таллина, оживлению экономики и созданию рабочих мест способствует привлекательная предпринимательская среда и эффективное торговое партнерство. Открытая и инновационная экономика основывается на упрощенных возможностях заниматься предпринимательством при небольшом уровне бюрократии. Для поддержания экономического роста и создания рабочих мест следует использовать потенциал единого рынка. Также нужно поддержать высокотехнологичную науку, чтобы экономика Европы была бы открыта для инноваций и новых технологий. Для обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии потребителям по разумной цене необходимо объединение энергосистем и рынков Евросоюза.

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Во-вторых, Эстония, как председатель, ценит безопасность и защищенность Европы. Европа без внутренних границ требует общих решений в области политики безопасности, внешних границ, миграции и системы убежищ. Безопасность поддерживается во многом благодаря новейшим ИТ-технологиям и базам данных, более плотному транс-граничному сотрудничеству. Эстония во время своего председательства постарается усилить охрану внешних границ Европы, а также будет способствовать обеспечению безопасности, мира и стабильности в ближнем и дальнем зарубежье ЕС.

В-третьих, в программе отмечается важность цифрового развития общества, предпосылкой для этого является свободное передвижение данных. Быстрое, качественное и доступное интернет-соединение является фундаментом для информационно-ориентированной экономики.

В-четвертых, для Эстонии, как председателя, важно отстаивать идею "вовлекающей" Европы, где каждому человеку обеспечены равные возможности. Это означает, в частности, открытие новых возможностей для молодежи и расширение добровольческой деятельности. Для Эстонии важна и чистая природа, что является предпосылкой для экологической экономики и претворения в жизнь договора о климате.

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Непосредственно в Эстонии за полгода будут проведены 11 неофициальных министерских встреч и семь конференций на высшем уровне. Также состоятся 203 мероприятия на экспертном уровне.