Порошенко: Коль видел украинцев в семье европейских народов

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Украинский президент Петр Порошенко назвал экс-канцлера Германии Гельмута Коля "великим другом Украины", который видел "украинский народ в семье европейских народов".

"Сегодня здесь, в Страсбурге, Германия, Европа и весь мир прощались с великим немцем, великим канцлером, который объединил Германию, великим лидером объединенной Европы и великим другом Украины, который видел Украину и украинский народ в семье европейских народов. И здесь сегодня это совершенно четко прозвучало", — сказал Порошенко во время общения с журналистами в Страсбурге, которое транслировал телеканала "112 Украина".

Порошенко отметил, что особенностью канцлера была способность решать те вопросы, которые, на первый взгляд, решить невозможно.

"Это он нашел правильный язык с тогдашним Советским Союзом, это он сделал большие шаги, чтобы был мир, и чтобы с Европы никогда больше не началась война. Его усилиями было создано евро, расширен Евросоюз, укреплена евроатлантическая интеграция и сделаны шаги, которые сегодня формируют Европу, и без которых мы не можем представить Европейский союз и мир. И я сегодня отдал от имени украинского народа дань уважения великому немцу и великому европейцу. С благодарностью за все, что было сделано, и сегодня время для того, чтобы мы научились у канцлера Коля решать сложные, проблемные вопросы", — добавил украинский президент.

Церемония прощания с Колем, скончавшимся 16 июня, проходит в субботу в здании Европейского парламента в Страсбурге. На нее приехали более трех десятков действующих и бывших глав государств и правительств.